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Blanca

Покоряет с первого взгляда

Современный европейский дизайн изделий идеально впишется в ваш интерьер и декор. Палитра из семи модных цветов позволит вам выбрать именно тот, который отразит ваши личные качества и жизненный стиль. Изделия серии Blanca для скрытого монтажа станут превосходным выбором для отделки вашего помещения. Модульная конструкция обеспечивает простоту монтажа в стены, потолки и панели, не оставляя зазоров между поверхностями.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Каталог
Описание

Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.

Основные характеристики серии:

  • Семь вариантов цветового исполнения: белый, молочный, бежевый, алюминий, титан, ясень и антрацит.
  • Широкий ассортимент: более 100 функций, среди которых телевизионные и компьютерные розетки, а также универсальный диммер.
  • Уникальные функции: домофон, дверной звонок, силовые розетки 32 А и силовые вилки, двойные розетки IP44 и т.д.

Серия Blanca производится в лучших традициях российского качества и соответствует всем требованиям EAC и таможенного союза.

Преимущества
Покоряет с первого взгляда

Современный и стильный дизайн, выраженный в семи цветовых решениях.

Удобные механизмы, знакомые электрикам, обеспечивают быструю и простую установку, а также безопасность.

Широкий выбор из более чем 100 функций позволит реализовать самые смелые решения.

Три типа основы изделий открытой установки — без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной — обеспечивают возможность установки в любом помещении.

Высококачественный и устойчивый к износу ABS-пластик обеспечивает долговечность изделий.

Термостойкие материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость.

Зеленая светодиодная подсветка на функциях выключателей. Возможность оснащения каждой розетки шторками и заземляющим контактом.

Серия Blanca представляет собой прекрасное сочетание широкого функционала и изящного дизайна.
Применение

Современный дизайн, семь вариантов цветового исполнения и широкий ассортимент изделий позволяют серии Blanca стать отличным выбором для любых типов помещений: квартир, студий, лофтов и частных домов, а также для гостиниц, ресторанов и любых других зданий.

Квартиры
Частные дома и дачи
Объекты инфраструктуры
Рестораны
Скрытый монтаж
Розетки
Розетки
Выключатели
Выключатели
Розетки телекоммуникационные
Розетки телекоммуникационные
Диммеры
Диммеры
Переговорные устройства
Переговорные устройства
Блоки комбинированные
Блоки комбинированные
Розетки IP44
Розетки IP44
Силовые розетки и вилки
Силовые розетки и вилки
Открытый монтаж
Розетки
Розетки
Выключатели
Выключатели
Розетки телекоммуникационные
Розетки телекоммуникационные
Распределительные коробки
Распределительные коробки
Документы
Каталог электроустановочных изделий

2023 г.

Блоки серии Blanca

Руководство по эксплуатации

Вилки силовые серии Blanca

Руководство по эксплуатации

Выключатели и переключатели открытого типа 6A серии Blanca

Руководство по эксплуатации

Выключатели и переключатели открытого типа 10A серии Blanca

Руководство по эксплуатации

Выключатели открытого типа 0,4A серии Blanca

Руководство по эксплуатации

Выключатели скрытого типа 6A серии Blanca

Руководство по эксплуатации

Звонок дверной серии Blanca

Руководство по эксплуатации

Розетка открытой установки серии Blanca

Руководство по эксплуатации

Розетка радио скрытой установки серии Blanca

Руководство по эксплуатации

Розетки компьютерные и телефонные серии Blanca

Руководство по эксплуатации

Розетки силовые серии Blanca

Руководство по эксплуатации

Светорегулятор серии Blanca

Руководство по эксплуатации

Устройство переговорное серии Blanca

Руководство по эксплуатации