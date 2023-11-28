Blanca
Современный европейский дизайн изделий идеально впишется в ваш интерьер и декор. Палитра из семи модных цветов позволит вам выбрать именно тот, который отразит ваши личные качества и жизненный стиль. Изделия серии Blanca для скрытого монтажа станут превосходным выбором для отделки вашего помещения. Модульная конструкция обеспечивает простоту монтажа в стены, потолки и панели, не оставляя зазоров между поверхностями.
Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.
Основные характеристики серии:
- Семь вариантов цветового исполнения: белый, молочный, бежевый, алюминий, титан, ясень и антрацит.
- Широкий ассортимент: более 100 функций, среди которых телевизионные и компьютерные розетки, а также универсальный диммер.
- Уникальные функции: домофон, дверной звонок, силовые розетки 32 А и силовые вилки, двойные розетки IP44 и т.д.
Серия Blanca производится в лучших традициях российского качества и соответствует всем требованиям EAC и таможенного союза.
Современный и стильный дизайн, выраженный в семи цветовых решениях.
Удобные механизмы, знакомые электрикам, обеспечивают быструю и простую установку, а также безопасность.
Широкий выбор из более чем 100 функций позволит реализовать самые смелые решения.
Три типа основы изделий открытой установки — без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной — обеспечивают возможность установки в любом помещении.
Высококачественный и устойчивый к износу ABS-пластик обеспечивает долговечность изделий.
Термостойкие материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость.
Зеленая светодиодная подсветка на функциях выключателей. Возможность оснащения каждой розетки шторками и заземляющим контактом.
Современный дизайн, семь вариантов цветового исполнения и широкий ассортимент изделий позволяют серии Blanca стать отличным выбором для любых типов помещений: квартир, студий, лофтов и частных домов, а также для гостиниц, ресторанов и любых других зданий.
2023 г.
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации