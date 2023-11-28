Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.

Основные характеристики серии:

Семь вариантов цветового исполнения: белый, молочный, бежевый, алюминий, титан, ясень и антрацит.

Широкий ассортимент: более 100 функций, среди которых телевизионные и компьютерные розетки, а также универсальный диммер.

Уникальные функции: домофон, дверной звонок, силовые розетки 32 А и силовые вилки, двойные розетки IP44 и т.д.

Серия Blanca производится в лучших традициях российского качества и соответствует всем требованиям EAC и таможенного союза.