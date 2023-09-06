Периметральные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с фиксированной частотой вращения и с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга, с верхней и нижней раздачей воздуха. Холодопроизводительность: DX — от 5 до 130 кВт, CW — от 5 до 300 кВт. С/без увлажнения.

CoolRoom DX серий SPDA / SPUA

Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения

Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт

Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха

CoolRoom СW серий SPDC / SPUC

Кондиционеры на охлажденной воде

Холодопроизводительность от 20 до 250 кВт

Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха

CoolRoom DX серий SPDF / SPUF

Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга

Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт

Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха

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