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Периметральные прецизионные кондиционеры

Cистемы периметрального прецизионного кондиционирования, предназначенные для поддержания заданных температуры и влажности воздуха в помещении ЦОДа или иных non-IT применениях.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Периметральные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с фиксированной частотой вращения и с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга, с верхней и нижней раздачей воздуха. Холодопроизводительность: DX — от 5 до 130 кВт, CW — от 5 до 300 кВт. С/без увлажнения.

CoolRoom DX серий SPDA / SPUA
  • Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения
  • Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт
  • Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRoom СW серий SPDC / SPUC
  • Кондиционеры на охлажденной воде
  • Холодопроизводительность от 20 до 250 кВт
  • Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRoom DX серий SPDF / SPUF
  • Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга
  • Холодопроизводительность от 20 до 130 кВт
  • Верхняя / нижняя / фронтальная раздача охлажденного воздуха
Опции
  • SNMP карта
  • Пленумы фронтальной раздачи
  • Воздушный клапан с приводом
  • Фильтры EU5
  • Модульное регулируемое по высоте основание
  • Дренажный насос
Преимущества

Полный фронтальный доступ ко всем компонентам

EC вентиляторы

Компрессоры с фиксированной частотой вращения / с инверторным приводом

Для серий DX в стандартной комплектации зимний комплект для обеспечения нормальной работы при температуре окружающей среды до -40°С

Электродный увлажнитель / пленочный увлажнитель

Нагреватель

Спроектирован для достижения высоких значений SHR и малого воздушного сопротивления

Русифицированный 7'' сенсорный дисплей

Объединение в сеть до 30 блоков

Гарантийный срок до 3 лет

Применение
  • Центры обработки данных и серверные комнаты
  • Гражданское строительство
  • Технологическое охлаждение
  • Здравоохранение
  • Телекоммуникации
Документы
Каталог CoolRoom

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