Внутрирядные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга.

Холодопроизводительность: DX — от 7 до 70 кВт, CW — от 20 до 70 кВт. С/без увлажнения.

CoolRow DX серий SRLA / SRSA

Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения

Холодопроизводительность от 7 до 70 кВт

Фронтальная раздача охлажденного воздуха

CoolRoom СW серий SRLC / SRSC

Кондиционеры на охлажденной воде

Холодопроизводительность от 20 до 65 кВт

Фронтальная раздача охлажденного воздуха

CoolRow DX серий SRLF / SRSF

Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга

Холодопроизводительность от 20 до 70 кВт

Фронтальная раздача охлажденного воздуха

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