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Внутрирядные прецизионные кондиционеры

Cистемы внутрирядного прецизионного кондиционирования, предназначенные для поддержания заданных температуры и влажности воздуха в помещении ЦОД

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Внутрирядные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга.
Холодопроизводительность: DX — от 7 до 70 кВт, CW — от 20 до 70 кВт. С/без увлажнения.

CoolRow DX серий SRLA / SRSA
  • Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения
  • Холодопроизводительность от 7 до 70 кВт
  • Фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRoom СW серий SRLC / SRSC
  • Кондиционеры на охлажденной воде
  • Холодопроизводительность от 20 до 65 кВт
  • Фронтальная раздача охлажденного воздуха
CoolRow DX серий SRLF / SRSF
  • Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга
  • Холодопроизводительность от 20 до 70 кВт
  • Фронтальная раздача охлажденного воздуха
Опции
  • SNMP карта
  • Фильтры EU5
Преимущества

EC вентиляторы

Компрессоры с инверторным приводом

Сетевая карта RS485

Для серий DX в стандартной комплектации зимний комплект для обеспечения нормальной работы при температуре окружающей среды до -40°С

Электродный увлажнитель / пленочный увлажнитель

Нагреватель

Верхний и нижний подвод э/питания и трубопроводов с теплоносителем

Дренажный насос

Спроектирован для достижения высоких значений SHR и малого воздушного сопротивления

Русифицированный 7'' сенсорный дисплей

Объединение в сеть до 30 блоков

Гарантийный срок до 3 лет

Применение
  • Центры обработки данных и серверные комнаты
  • Гражданское строительство
  • Технологическое охлаждение
  • Здравоохранение
  • Телекоммуникации
Документы
Каталог CoolRow

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