Cистемы внутрирядного прецизионного кондиционирования, предназначенные для поддержания заданных температуры и влажности воздуха в помещении ЦОД
Внутрирядные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга.
Холодопроизводительность: DX — от 7 до 70 кВт, CW — от 20 до 70 кВт. С/без увлажнения.
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения
- Холодопроизводительность от 7 до 70 кВт
- Фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Кондиционеры на охлажденной воде
- Холодопроизводительность от 20 до 65 кВт
- Фронтальная раздача охлажденного воздуха
- Кондиционеры прямого расширения с конденсатором воздушного охлаждения и опцией фрикулинга
- Холодопроизводительность от 20 до 70 кВт
- Фронтальная раздача охлажденного воздуха
- SNMP карта
- Фильтры EU5
EC вентиляторы
Компрессоры с инверторным приводом
Сетевая карта RS485
Для серий DX в стандартной комплектации зимний комплект для обеспечения нормальной работы при температуре окружающей среды до -40°С
Электродный увлажнитель / пленочный увлажнитель
Нагреватель
Верхний и нижний подвод э/питания и трубопроводов с теплоносителем
Дренажный насос
Спроектирован для достижения высоких значений SHR и малого воздушного сопротивления
Русифицированный 7'' сенсорный дисплей
Объединение в сеть до 30 блоков
Гарантийный срок до 3 лет
- Центры обработки данных и серверные комнаты
- Гражданское строительство
- Технологическое охлаждение
- Здравоохранение
- Телекоммуникации