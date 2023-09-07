Этюд
Удачное решение для дома и дачи!
Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме?
Этюд — в каждый дом!
- Моноблочная серия из пяти цветов: белый, кремовый, серый, сосна и бук
- Степень защиты изделий скрытой и открытой установки: IP20 и IP44
- Широкое разнообразие функций, включая блоки, двойные угловые розетки, трехместные и четырехместные розетки
- Все изделия выполнены из высококачественного пластика, устойчивого к появлению царапин
Ассортимент
- Монтаж: скрытый и открытый
- Выключатели: 10 А, 250 В
- Розетки: 16 А, 250 В, с заземлением и без, со шторками и без
- Информационные розетки: телевизионные, телефонные, компьютерные, радио
- Блоки: розетка+выключатель
- Функции IP44: скрытая и открытая установка, розетки, выключатели, блоки различных конфигураций
Установка изделий выполняется винтами или монтажными «лапками» в монтажные коробки диаметром 55−75 мм. Пока изделие не установлено, монтажные лапки прижаты к корпусу, что делает удобным начало монтажа. Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.
Оптимальное решение для установки в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
Изделия для открытой установки имеют заднюю монтажную пластину, обеспечивающую безопасность при установке и эксплуатации на электропроводящих поверхностях. Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы.
Выключатели 10 AX подходят для большинства типов ламп, включая люминесцентные, а высокое качество контактных площадок обеспечивает длительный срок службы выключателей. Конструкция металлических контактов обеспечивает надежную фиксацию вилки в розетке. Токоведущие части изолированы защитной крышкой. Применение в конструкции контактов розетки латуни с высоким содержанием меди позволило избежать использования лишнего зажимающего элемента. Увеличенные вводные отверстия для подсоединения проводов уменьшают время на установку. Специальная форма контактной гильзы и увеличенная толщина контактной гайки позволяют надежно зафиксировать провод.
Все изделия выполнены из композиции высококачественного пластика — полиамида, устойчивого к появлению царапин.
Разворот крышки на 140 градусов позволяет удобно включать вилку в розетку.
Надежная система защелок позволяет легко и быстро выполнить монтаж. Не требуются дополнительные инструменты, верхняя крышка легко защелкивается на корпусе.
2023 г.
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации