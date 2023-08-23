Монтажные коробки открытой установки IP55

Круглые коробки 2-х типоразмеров — Ø65×40 мм и Ø80×40 мм

Квадратные коробки 3-х типоразмеров — 70×70×40, 85×85×40 и 100×100×50 мм

Все коробки имеют:

ступенчатые сальники с чёткой маркировкой диаметра

дренажные отверстия

защитные крышки на крепежных отверстиях

Два исполнения — с наклеенным стикером и без него.