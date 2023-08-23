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Монтажные коробки открытой установки IP55

Распределительные коробки открытой установки IP55

Распределительные коробки открытой установки предназначены для соединения и распределения кабелей в неблагоприятных условиях окружающей среды.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
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Описание

Круглые коробки 2-х типоразмеров — Ø65×40 мм и Ø80×40 мм

Квадратные коробки 3-х типоразмеров — 70×70×40, 85×85×40 и 100×100×50 мм

Все коробки имеют:

  • ступенчатые сальники с чёткой маркировкой диаметра
  • дренажные отверстия
  • защитные крышки на крепежных отверстиях

Два исполнения — с наклеенным стикером и без него.

Преимущества

Сделано в России

Прочная конструкция

Широкий выбор типоразмеров

Подтвержденная огнестойкость 750°С

Гарантированная степень пылевлагозащиты IP55

Доступная цена

Применение
  • Жилой сектор
  • Офисы
  • Гостиницы
  • Спортивные объекты
  • Промышленные здания
  • Объекты инфраструктуры
  • Помещения с повышенной влажностью и неблагоприятными условиями
Документы
Каталог электроустановочных изделий

2023 г.

Распределительные коробки открытой установки

Руководство по эксплуатации