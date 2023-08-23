Монтажные коробки открытой установки IP55
Распределительные коробки открытой установки IP55
Распределительные коробки открытой установки предназначены для соединения и распределения кабелей в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Описание
Круглые коробки 2-х типоразмеров — Ø65×40 мм и Ø80×40 мм
Квадратные коробки 3-х типоразмеров — 70×70×40, 85×85×40 и 100×100×50 мм
Все коробки имеют:
- ступенчатые сальники с чёткой маркировкой диаметра
- дренажные отверстия
- защитные крышки на крепежных отверстиях
Два исполнения — с наклеенным стикером и без него.
Преимущества
Сделано в России
Прочная конструкция
Широкий выбор типоразмеров
Подтвержденная огнестойкость 750°С
Гарантированная степень пылевлагозащиты IP55
Доступная цена
Применение
- Жилой сектор
- Офисы
- Гостиницы
- Спортивные объекты
- Промышленные здания
- Объекты инфраструктуры
- Помещения с повышенной влажностью и неблагоприятными условиями
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Документы