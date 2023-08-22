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Однофазные источники бесперебойного питания

Защита питания для серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования начального уровня для размещения в 19” шкафах.

ОписаниеПреимуществаКонфигураторСервисные центрыГалереяДокументыПрограммное обеспечениеГде купить?Е-commerce партнеры
Описание

ИБП серии Smart-Save SMT — оптимальная система защиты от всплесков напряжения и батарейного резервного питания для сравнительно несложных конфигураций. Также подходят для магазинов розничной торговли, малых и средних предприятий.

Компактные размеры позволяют разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины.

Имеет USB-порт и последовательный порт для интеграции ИБП и сервера с помощью программного обеспечения, позволяющего настроить автоматическое выключение сервера при низком остатке заряда батареи.

ИБП оснащен слотом для установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus.

Преимущества
Надежность и эффективность

Форма выходного сигнала в виде чистой синусоиды при работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку

USB HID (human interface device) — функция, которая позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО

Управляющее ПО в комплекте поставки

Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения

LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Строго синусоидальная форма «чистая синусоида»

Многоразовый автоматический предохранитель

Корректное завершение работы компьютеров

Опциональная сетевая SNMP карта

Встроенный стабилизатор напряжения

Встроенная функция самодиагностики

Функция автозапуска

Функция холодного запуска

Конфигуратор ИБП

Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки

Подобрать ИБП
Сервисные центры

Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric

Скачать список (pdf)
750 ВА
750 ВА
1/2/3 кВА
1/2/3 кВА
Документы
Каталог Smart-Save SMT
SMTSE руководство пользователя
SMTSE время автономной работы
Сертификат соответствия ЕАЭС 1Ф ИБП
Декларация о соответствии 1Ф ИБП
Паспорта изделий
SMTSE3000RMI2U паспорт изделия
SMTSE2000RMI2U паспорт изделия
SMTSE1000RMI2U паспорт изделия
SMTSE750RMI1U паспорт изделия
Программное обеспечение для однофазных ИБП
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