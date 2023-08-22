Защита питания для серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования начального уровня для размещения в 19” шкафах.
ИБП серии Smart-Save SMT — оптимальная система защиты от всплесков напряжения и батарейного резервного питания для сравнительно несложных конфигураций. Также подходят для магазинов розничной торговли, малых и средних предприятий.
Компактные размеры позволяют разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины.
Имеет USB-порт и последовательный порт для интеграции ИБП и сервера с помощью программного обеспечения, позволяющего настроить автоматическое выключение сервера при низком остатке заряда батареи.
ИБП оснащен слотом для установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus.
Форма выходного сигнала в виде чистой синусоиды при работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку
USB HID (human interface device) — функция, которая позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО
Управляющее ПО в комплекте поставки
Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения
LCD-дисплей и звуковая сигнализация
Строго синусоидальная форма «чистая синусоида»
Многоразовый автоматический предохранитель
Корректное завершение работы компьютеров
Опциональная сетевая SNMP карта
Встроенный стабилизатор напряжения
Встроенная функция самодиагностики
Функция автозапуска
Функция холодного запуска
Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки
Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric