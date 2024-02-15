Systeme Electric объявляет конкурс на сборку щитов #собериCity

Собери распределительный щит на модульном оборудовании City9 Set 4,5кА или 6кА и размести его фото в социальных сетях с хэштегом #собериCity .

Каждый участник конкурса получит гарантированный приз – фирменную бейсболку, а авторы лучших работ поборются за ценные призы!