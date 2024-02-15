Systeme Electric объявляет конкурс на сборку щитов #собериCity

Собери распределительный щит на модульном оборудовании City9 Set 4,5кА или 6кА и размести его фото в социальных сетях с хэштегом #собериCity.

Каждый участник конкурса получит гарантированный приз – фирменную бейсболку, а авторы лучших работ поборются за ценные призы!

Условия участияНоминацииПериод проведенияПодведение итоговПризовой фондТребования к участникам
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Условия участия:

Для участия в конкурсе #собериCity Вам необходимо: 

Подписаться на Телеграм-каналы:

В период с 15 февраля по 31 марта 2024 года опубликовать в личном аккаунте в социальной сети (Instagram*, VK, Одноклассники, Дзен и другие) пост с фото распределительного щита собственного производства с хэштегом #собериCity.

Требования к фотографиям: одно селфи с распределительным щитом, минимум один крупный план для оценки состава примененного оборудования. 1 щит – 1 пост.

Номинации:

Победители будут выбраны в нескольких номинациях:

Самое большое количество модулей в щите (1 победитель)

Самый дорогостоящий щит (1 победитель)

Монобрендовый щит (только на оборудовании City9 Set и City9 Boх) (5 победителей)

Приз зрительских симпатий по итогам открытого голосования (5 победителей)

Период проведения:

Прием работ участников Конкурса - с 15 февраля по 31 марта 2024.

Подведение итогов:
1 этап – оценка жюри

Эксперты Systeme Electric выберут 10 лучших работ в каждой номинации.

Проверка работ на соответствие критериям и правилам конкурса. 

Оценка решения: сложность сборки, количество модулей, общая эстетика.

2 этап – открытое голосование

До 10.04.2024 года команда SE разместит в официальном сообществе ВК https://vk.com/systemeelectric  топ-10 работ в каждой номинации для открытого голосования.

Срок голосования 10.04-21.04.2024 г.

Объявление победителей 22.04.2024 г.

Призовой фонд

Сертификаты Ozon на сумму 10 000 руб. - 2 шт

Фирменный рюкзак - 5 шт 

Фирменная толстовка - 5 шт 

Гарантированный приз для всех Участников конкурса – фирменная бейсболка

Отправка призов Победителям и гарантированных призов* Участникам Конкурса– не позднее 31 мая 2024 года.

*гарантированный приз высылается Участнику однократно

Требования к участникам:

К Конкурсу допускаются работы, соответствующие критериям:

  • размер и наполнение распределительного щита не менее 12 модулей
  • использование модульного оборудования серии City9 Set 4,5кА и/или 6кА
  • обязательно использование в решении: автоматических выключателей, УЗО, АВДТ
  • бренд распределительного щита не имеет значения (исключение – номинация «Монобрендовый щит»)
  • обязательно использования хэштега #собериCity при публикации поста с фото

Требования к участникам:

  • ваша страница должна быть открыта в период проведения Конкурса
  • посты с фотографиями должны быть размещены на странице до окончания Конкурса и подведения итогов

Хочу участвовать!

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