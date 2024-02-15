Systeme Electric объявляет конкурс на сборку щитов #собериCity
Собери распределительный щит на модульном оборудовании City9 Set 4,5кА или 6кА и размести его фото в социальных сетях с хэштегом #собериCity.
Каждый участник конкурса получит гарантированный приз – фирменную бейсболку, а авторы лучших работ поборются за ценные призы!
Для участия в конкурсе #собериCity Вам необходимо:
Подписаться на Телеграм-каналы:
- Официальный канал Systeme Electric: https://t.me/systemeelectric_official
- «Электрики Систэм»: https://t.me/SystemeElectrcians
В период с 15 февраля по 31 марта 2024 года опубликовать в личном аккаунте в социальной сети (Instagram*, VK, Одноклассники, Дзен и другие) пост с фото распределительного щита собственного производства с хэштегом #собериCity.
Требования к фотографиям: одно селфи с распределительным щитом, минимум один крупный план для оценки состава примененного оборудования. 1 щит – 1 пост.
Победители будут выбраны в нескольких номинациях:
Самое большое количество модулей в щите (1 победитель)
Самый дорогостоящий щит (1 победитель)
Монобрендовый щит (только на оборудовании City9 Set и City9 Boх) (5 победителей)
Приз зрительских симпатий по итогам открытого голосования (5 победителей)
Прием работ участников Конкурса - с 15 февраля по 31 марта 2024.
Эксперты Systeme Electric выберут 10 лучших работ в каждой номинации.
Проверка работ на соответствие критериям и правилам конкурса.
Оценка решения: сложность сборки, количество модулей, общая эстетика.
До 10.04.2024 года команда SE разместит в официальном сообществе ВК https://vk.com/systemeelectric топ-10 работ в каждой номинации для открытого голосования.
Срок голосования 10.04-21.04.2024 г.
Объявление победителей 22.04.2024 г.
Сертификаты Ozon на сумму 10 000 руб. - 2 шт
Фирменный рюкзак - 5 шт
Фирменная толстовка - 5 шт
Гарантированный приз для всех Участников конкурса – фирменная бейсболка
Отправка призов Победителям и гарантированных призов* Участникам Конкурса– не позднее 31 мая 2024 года.
*гарантированный приз высылается Участнику однократно
К Конкурсу допускаются работы, соответствующие критериям:
- размер и наполнение распределительного щита не менее 12 модулей
- использование модульного оборудования серии City9 Set 4,5кА и/или 6кА
- обязательно использование в решении: автоматических выключателей, УЗО, АВДТ
- бренд распределительного щита не имеет значения (исключение – номинация «Монобрендовый щит»)
- обязательно использования хэштега #собериCity при публикации поста с фото
Требования к участникам:
- ваша страница должна быть открыта в период проведения Конкурса
- посты с фотографиями должны быть размещены на странице до окончания Конкурса и подведения итогов
*Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена.