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Датчики для систем автоматизации зданий

Широкий ассортимент датчиков температуры, давления, влажности для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) зданий

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Широкий ассортимент датчиков температуры, давления, влажности, качества воздуха для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) зданий. Датчики обеспечивают контроль параметров воздуха в помещениях, в воздуховодах системы вентиляции, также наружного воздуха. Датчики температуры и давления жидкости применяются для контроля параметров теплоносителя в системе отопления. Реле дифференциального давления позволяют контролировать состояние фильтров и вентиляторов, термостаты защиты от замерзания воды помогают предотвратить повреждение теплообменников. На крытых парковках применяются датчики уровня концентрации угарного газа.

Преимущества

Широкий ассортимент датчиков для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) зданий

Датчики температуры, влажности, давления, качества воздуха

Датчики температуры, давления, уровня жидкости

Датчики комнатные, канальные, наружные, погружные

Термостаты защиты от замораживания теплообменников

Датчики уровня угарного газа (CO) для крытых парковок

Стандартные выходные сигналы: пассивные датчики NTC10K, PT1000, активные датчики 0…10 В пост. тока, 4…20 мА, а также модели с передачей данных по протоколу Modbus RTU по шине RS-485

Применение

Контроль параметров воздуха в помещениях, в воздуховодах системы вентиляции, также наружного воздуха. Контроль параметров теплоносителя в системе отопления. Контроль состояния фильтров и вентиляторов, замерзания воды. Контроль уровня концентрации угарного газа на парковках.
 

Документы
Каталог SystemeBMSSens

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SDCD Датчики CO₂ канальные

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SDDP Датчики дифф. давления канальные

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SDDP Реле дифф. давления канальные

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SDH Датчики влажности и температуры канальные

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SDT Датчики температуры канальные

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SGCM Датчик CO для гаражей

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SHF Термостаты защиты от замораживания

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SOH Датчики влажности и температуры наружные

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SOT Датчики температуры наружные

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SPP Датчик давления жидкости

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SPT Датчики температуры погружные

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SPWF Реле протока

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SRCD Датчик CO₂ комнатный

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SRH Датчики влажности и температуры комнатные

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SRT Датчики температуры комнатные

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STWL Датчик уровня жидкости

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STWL Реле уровня жидкости

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SCT Датчики температуры контактные

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Сертификаты
Сертификат EAC Реле серии SystemeBMSSens

22.05.2023

Сертификат EAC Термостаты серии SystemeBMSSens

22.05.2023

Сертификат EAC Приборы измерительные: датчики влажности и температуры серии SystemeBMSSens

23.05.2023

Сертификат EAC Приборы измерительные: датчики углекислого газа серии SystemeBMSSens

23.05.2023

Сертификат EAC Приборы измерительные: датчики серии SystemeBMSSens

24.05.2023

Сертификат EAC Приборы измерительные: датчики давления типов SDDP, SPP; датчики уровня жидкости типа STWL

23.05.2023