Широкий ассортимент датчиков температуры, давления, влажности, качества воздуха для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) зданий. Датчики обеспечивают контроль параметров воздуха в помещениях, в воздуховодах системы вентиляции, также наружного воздуха. Датчики температуры и давления жидкости применяются для контроля параметров теплоносителя в системе отопления. Реле дифференциального давления позволяют контролировать состояние фильтров и вентиляторов, термостаты защиты от замерзания воды помогают предотвратить повреждение теплообменников. На крытых парковках применяются датчики уровня концентрации угарного газа.