Широкий ассортимент датчиков температуры, давления, влажности для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) зданий
Широкий ассортимент датчиков температуры, давления, влажности, качества воздуха для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) зданий. Датчики обеспечивают контроль параметров воздуха в помещениях, в воздуховодах системы вентиляции, также наружного воздуха. Датчики температуры и давления жидкости применяются для контроля параметров теплоносителя в системе отопления. Реле дифференциального давления позволяют контролировать состояние фильтров и вентиляторов, термостаты защиты от замерзания воды помогают предотвратить повреждение теплообменников. На крытых парковках применяются датчики уровня концентрации угарного газа.
Широкий ассортимент датчиков для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) зданий
Датчики температуры, влажности, давления, качества воздуха
Датчики температуры, давления, уровня жидкости
Датчики комнатные, канальные, наружные, погружные
Термостаты защиты от замораживания теплообменников
Датчики уровня угарного газа (CO) для крытых парковок
Стандартные выходные сигналы: пассивные датчики NTC10K, PT1000, активные датчики 0…10 В пост. тока, 4…20 мА, а также модели с передачей данных по протоколу Modbus RTU по шине RS-485
Контроль параметров воздуха в помещениях, в воздуховодах системы вентиляции, также наружного воздуха. Контроль параметров теплоносителя в системе отопления. Контроль состояния фильтров и вентиляторов, замерзания воды. Контроль уровня концентрации угарного газа на парковках.
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