Система пожарной безопасности с сертификацией SystemeFS-7600
Описание
SystemeFS-7600 – это современное решение от АО «Систэм Электрик» для организации адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации.
SystemeFS-7600 сертифицирована как прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) в состав которого входят станции пожарной сигнализации FS-7600 с защитой от системной ошибки. Станция обеспечивает выполнение требований СП 484.1311500.2020 для проектов СПА и СПС.
Каждая станция FS-7600 поддерживает подключение до 7 632 адресных устройств. Для крупных объектов станции можно объединять в единую аппаратную сеть, формируя распределённую архитектуру для площадей до 380 тыс. м2.
Линейка включает различные блоки визуализации и управления устройствами системы, такие как:
- выносные пульты управления и мониторинга;
- выносные пульты управления исполнительными устройствами;
- индикаторные панели и другие компоненты.
Новая линейка периферийного оборудования SystemeFS-7600 полностью совместима с линейкой оборудования ESMI, которую ранее поставляла компания Schneider Electric, что делает её подходящей заменой или дополнением к существующим установкам.
Широкий ассортимент периферийных устройств SystemeFS-7600 обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. В ассотримент входят:
- точечные адресно-аналоговые извещатели;
- инфракрасные линейные извещатели;
- извещатели пожарные ручные и УДП;
- адресные модули управления и контроля;
- устройства звукового и светового оповещения.
Современный цифровой протокол позволяет объединять до 318 адресных устройств в одном шлейфе длиной более нескольких километров.
Для мониторинга и администрирования в реальном времени используется программное обеспечение FS-7600-Graphics, способное объединить до 127 станций, установленных в различных зданиях одного объекта.
Разработанный нашими специалистами сервер OPC UA интегрируется в SCADA системы Systeme Building Operation (SBO) и Systeme Platform, специализированное российское ПО от АО «Систэм Электрик», обеспечивая единое рабочее пространство и централизованное управление процессами на объекте.
Модульная конструкция и отечественная сборка делают систему гибким решением для защиты гражданских и промышленных объектов. Все устройства SystemeFS-7600 соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР 043 ЕАЭС) и производятся в России.
Преимущества
До 7 632 адресов на станцию
318 адресов в шлейфе: 159 извещателей + 159 адресов для модулей
До 24 кольцевых шлейфов на станцию
Защита от возникновения системной ошибки - нет ограничения 512 извещателей на станцию (СП 484.1311500.2020)
Кольцевая топология всех линий связи и адресных шлейфов
Совместимость с устройствами ESMI адресного протокола System Sensor 200АР (Advanced protocol)
Одновременное использование периферии ESMI и SystemeFS
Максимальная длина шлейфов до 4 000 метров
Блочно-модульная конструкция (набор функциональных модулей, объединенных цифровыми линиями связи)
Цветной сенсорный дисплей
Изоляторы короткого замыкания линий связи и адресных шлейфов
Сервер OPC UA
Оборудование и ПО произведено в России
Применение
SystemeFS-7600 используется для раннего обнаружения пожара в зданиях и управления любыми противопожарными системами.