Система пожарной безопасности с сертификацией SystemeFS-7600

SystemeFS-7600 – это современное решение от АО «Систэм Электрик» для организации адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации.

SystemeFS-7600 сертифицирована как прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) в состав которого входят станции пожарной сигнализации FS-7600 с защитой от системной ошибки. Станция обеспечивает выполнение требований СП 484.1311500.2020 для проектов СПА и СПС.

Каждая станция FS-7600 поддерживает подключение до 7 632 адресных устройств. Для крупных объектов станции можно объединять в единую аппаратную сеть, формируя распределённую архитектуру для площадей до 380 тыс. м2.

Линейка включает различные блоки визуализации и управления устройствами системы, такие как:

выносные пульты управления и мониторинга;

выносные пульты управления исполнительными устройствами;

индикаторные панели и другие компоненты.

Новая линейка периферийного оборудования SystemeFS-7600 полностью совместима с линейкой оборудования ESMI, которую ранее поставляла компания Schneider Electric, что делает её подходящей заменой или дополнением к существующим установкам.

Широкий ассортимент периферийных устройств SystemeFS-7600 обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. В ассотримент входят:

точечные адресно-аналоговые извещатели;

инфракрасные линейные извещатели;

извещатели пожарные ручные и УДП;

адресные модули управления и контроля;

устройства звукового и светового оповещения.

Современный цифровой протокол позволяет объединять до 318 адресных устройств в одном шлейфе длиной более нескольких километров.

Для мониторинга и администрирования в реальном времени используется программное обеспечение FS-7600-Graphics, способное объединить до 127 станций, установленных в различных зданиях одного объекта.

Разработанный нашими специалистами сервер OPC UA интегрируется в SCADA системы Systeme Building Operation (SBO) и Systeme Platform, специализированное российское ПО от АО «Систэм Электрик», обеспечивая единое рабочее пространство и централизованное управление процессами на объекте.

Модульная конструкция и отечественная сборка делают систему гибким решением для защиты гражданских и промышленных объектов. Все устройства SystemeFS-7600 соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР 043 ЕАЭС) и производятся в России.