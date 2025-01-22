Система пожарной безопасности с сертификацией. Сертифицирована как прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП).

Система пожарной безопасности с сертификацией SystemeFS-7600

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Описание

SystemeFS-7600 – это современное решение от АО «Систэм Электрик» для организации адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации. 

SystemeFS-7600 сертифицирована как прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) в состав которого входят станции пожарной сигнализации FS-7600 с защитой от системной ошибки. Станция обеспечивает выполнение требований СП 484.1311500.2020 для проектов СПА и СПС.

Каждая станция FS-7600 поддерживает подключение до 7 632 адресных устройств. Для крупных объектов станции можно объединять в единую аппаратную сеть, формируя распределённую архитектуру для площадей до 380 тыс. м2.

Линейка включает различные блоки визуализации и управления устройствами системы, такие как:

  • выносные пульты управления и мониторинга;
  • выносные пульты управления исполнительными устройствами;
  • индикаторные панели и другие компоненты.

Новая линейка периферийного оборудования SystemeFS-7600 полностью совместима с линейкой оборудования ESMI, которую ранее поставляла компания Schneider Electric, что делает её подходящей заменой или дополнением к существующим установкам.

Широкий ассортимент периферийных устройств SystemeFS-7600 обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. В ассотримент входят:

  • точечные адресно-аналоговые извещатели;
  • инфракрасные линейные извещатели;
  • извещатели пожарные ручные и УДП;
  • адресные модули управления и контроля;
  • устройства звукового и светового оповещения.

Современный цифровой протокол позволяет объединять до 318 адресных устройств в одном шлейфе длиной более нескольких километров. 

Для мониторинга и администрирования в реальном времени используется программное обеспечение FS-7600-Graphics, способное объединить до 127 станций, установленных в различных зданиях одного объекта.

Разработанный нашими специалистами сервер OPC UA интегрируется в SCADA системы Systeme Building Operation (SBO) и Systeme Platform, специализированное российское ПО от АО «Систэм Электрик», обеспечивая единое рабочее пространство и централизованное управление процессами на объекте.

Модульная конструкция и отечественная сборка делают систему гибким решением для защиты гражданских и промышленных объектов. Все устройства SystemeFS-7600 соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР 043 ЕАЭС) и производятся в России.

Преимущества

До 7 632 адресов на станцию

318 адресов в шлейфе: 159 извещателей + 159 адресов для модулей

До 24 кольцевых шлейфов на станцию

Защита от возникновения системной ошибки - нет ограничения 512 извещателей на станцию (СП 484.1311500.2020)

Кольцевая топология всех линий связи и адресных шлейфов

Совместимость с устройствами ESMI адресного протокола System Sensor 200АР (Advanced protocol)

Одновременное использование периферии ESMI и SystemeFS

Максимальная длина шлейфов до 4 000 метров

Блочно-модульная конструкция (набор функциональных модулей, объединенных цифровыми линиями связи)

Цветной сенсорный дисплей

Изоляторы короткого замыкания линий связи и адресных шлейфов

Сервер OPC UA

Оборудование и ПО произведено в России

Применение

SystemeFS-7600 используется для раннего обнаружения пожара в зданиях и управления любыми противопожарными системами.

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FS-7600 Станция пожарной сигнализации
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