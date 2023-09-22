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КРУЭ 6-35 кВ серии SystemeGT

Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией серии SystemeGT на номинальное напряжение 6-10-20-35 кВ, номинальный ток до 3150А, ток термической стойкости до 40 кА.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией серии SystemeGT на номинальное напряжение 6-10-20-35 кВ, номинальный ток до 3150А, ток термической стойкости до 40 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.

Технические характеристики SystemeGT
  • Номинальное напряжение: 6-10-20-35 кВ
  • Номинальный ток: 630-3150 А
  • Ток термической стойкости: до 40 кА
  • Номинальный ток электродинамической стойкости: до 100 кА
  • С одинарной или двойной системой сборных шин
  • Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом
  • Кабельное подключение или подключение литым токопроводом
  • Одностороннее обслуживание
  • Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR
Преимущества
Безопасность и удобство эксплуатации
  • Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR
  • Механические и электрические блокировки, предотвращающие неправильную эксплуатацию
  • Отсутствие открытых токоведущих частей, все доступные части заземлены
  • Отсутствие технического обслуживания главных цепей, снижен риск для эксплуатационного и ремонтного персонала
  • Испытание кабельных соединений с фасада распределительного устройства без их отключения
  • Дистанционное управление благодаря моторизации распределительного устройства и цифрового управления
  • Мониторинг температуры при помощи беспроводных датчиков температуры, обеспечивающими круглосуточное предоставление информации о состоянии оборудования в режиме онлайн
Надежность эксплуатации
  • Все токоведущие части изолированы
  • Техническое обслуживание внутри газового отсека не требуется
  • Снижение последствий дугового замыкания
  • Подходит для жестких условий окружающей среды
  • Постоянный контроль изоляции
Простота установки
  • Поставляется на объект готовым к подключению
  • Отсутствуют газовые работы при нормальных условиях эксплуатации распределительного устройства (монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, расширение, замена)
  • Монтаж КРУЭ осуществляется под надзором сертифицированных специалистов
Широкий диапазон применений
  • Доступны модификации для работы на большой высоте над уровнем моря, под землей или при низких температурах
  • Нижнее кабельное подключение или верхнее подключение литым токопроводом
  • Адаптация КРУЭ у сертифицированных российских партнеров компании для максимального соответствия требованиям заказчика
Применение
Электрические сети, генерация
Горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, металлургия
Нефтегазовая промышленность
Химическая промышленность
Ветроэнергетика, солнечная энергетика
Инфраструктура
Документы
Каталог КРУЭ 6-35 кВ SystemeGT

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