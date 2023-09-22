КРУЭ 6-35 кВ серии SystemeGT
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией серии SystemeGT на номинальное напряжение 6-10-20-35 кВ, номинальный ток до 3150А, ток термической стойкости до 40 кА.
Описание
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией серии SystemeGT на номинальное напряжение 6-10-20-35 кВ, номинальный ток до 3150А, ток термической стойкости до 40 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.
Технические характеристики SystemeGT
- Номинальное напряжение: 6-10-20-35 кВ
- Номинальный ток: 630-3150 А
- Ток термической стойкости: до 40 кА
- Номинальный ток электродинамической стойкости: до 100 кА
- С одинарной или двойной системой сборных шин
- Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом
- Кабельное подключение или подключение литым токопроводом
- Одностороннее обслуживание
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR
Преимущества
Безопасность и удобство эксплуатации
- Класс стойкости к внутренней дуге: IAC AFLR
- Механические и электрические блокировки, предотвращающие неправильную эксплуатацию
- Отсутствие открытых токоведущих частей, все доступные части заземлены
- Отсутствие технического обслуживания главных цепей, снижен риск для эксплуатационного и ремонтного персонала
- Испытание кабельных соединений с фасада распределительного устройства без их отключения
- Дистанционное управление благодаря моторизации распределительного устройства и цифрового управления
- Мониторинг температуры при помощи беспроводных датчиков температуры, обеспечивающими круглосуточное предоставление информации о состоянии оборудования в режиме онлайн
Надежность эксплуатации
- Все токоведущие части изолированы
- Техническое обслуживание внутри газового отсека не требуется
- Снижение последствий дугового замыкания
- Подходит для жестких условий окружающей среды
- Постоянный контроль изоляции
Простота установки
- Поставляется на объект готовым к подключению
- Отсутствуют газовые работы при нормальных условиях эксплуатации распределительного устройства (монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, расширение, замена)
- Монтаж КРУЭ осуществляется под надзором сертифицированных специалистов
Широкий диапазон применений
- Доступны модификации для работы на большой высоте над уровнем моря, под землей или при низких температурах
- Нижнее кабельное подключение или верхнее подключение литым токопроводом
- Адаптация КРУЭ у сертифицированных российских партнеров компании для максимального соответствия требованиям заказчика
Применение
Электрические сети, генерация
Горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, металлургия
Нефтегазовая промышленность
Химическая промышленность
Ветроэнергетика, солнечная энергетика
Инфраструктура
Галерея
Документы