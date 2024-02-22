Выключатели-разъединители SystemePact SD80

Выключатели-разъединители серии SystemePact SD80 на токи от 16 до 80А предназначены для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппараты применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку.