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Выключатели-разъединители SystemePact SD80

Выключатели-разъединители серии SystemePact SD80 на токи от 16 до 80А предназначены для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппараты применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Выключатели-разъединители серии SystemePact SD80 применяются в промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях, а также являются неотъемлемой частью энергетической инфраструктуры систем уличного освещения и распределения электроэнергии, в сетях административных зданий и сооружений. Отличаются повышенной механической прочностью, компактными размерами и уникальным, современным дизайном.

Преимущества

Компактные размеры

Монтаж на DIN-рейку

Количество полюсов: 3Р/4Р

Механическая износостойкость: 10 000 циклов

Электрическая износостойкость: 3 000 циклов

Возможность блокировки рукоятки навесными замками

Дистанционная сигнализация положения основных контактов с применением дополнительных контактов

Управление различными типами нагрузок. Категории применения: AC-22, AC-23

Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)

Рабочая температура: -30…+70°С

Применение

Выключатели-разъединители низкого напряжения SystemePact SD80 служат для управления электрическими цепями и секционирования и применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, а также на объектах непроизводственной сферы.

Ввод резерва

Щит местного секционирования

Малогабаритный распределительный щит

Щит автоматики

Выключатель аварийного останова

Документы
Инструкция по установке SystemePact SD80

pdf

Техническая брошюра SystemePact SD80

pdf