Инженер по развитию складских процессов подчиняется руководителю направления по развитию логистических процессов и отвечает за построение эффективных, стандартизированных и измеримых складских процессов на базе принципов Lean. Роль предполагает как аналитическую работу (данные, KPI, ТЗ для IT-систем), так и полевую (обучение персонала, планировки участков, эргономика).

Обязанности:

Анализ и оптимизация логистических процессов, построение эффективной системы управления товарными потоками

Планирование и сокращение непродуктивных затрат на логистические процессы;

Повышение эффективности и скорости складских процессов;

Внедрение и поддержание цифровых решений в логистическом центре;

Разработка, построение и внедрение планировок участков согласно Lean-принципам;

Разработка стандартных рабочих инструкций (Flow Chart, OWS, JBS);

Участие в проектах, направленных на улучшение качества и удовлетворённости клиентов;

Обеспечение условий работы операционного персонала согласно правилам эргономики, безопасности и методологии 5S;

Планирование бюджета отдела на внедрение новых решений в логистическом центре;

Поддержание процессов склада согласно правилам внутреннего стандарта SPS;

Написание ТЗ по доработкам 1С ERP и WMS Axelot, отслеживание внедрения, участие в тестировании;

Обучение и наставничество складского персонала.

Требования:

Высшее техническое образование;

Опыт от 2 лет в запуске, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов складской логистики;

Опыт управления проектами (планирование, контроль, управление рисками);

Опыт кросс-функционального взаимодействия (склад, IT, руководство);

Знание и практическое применение методологий Lean и 5S;

Базовый опыт бюджетного планирования (расчёт затрат/эффекта от внедряемых решений);

Опыт обучения/наставничества сотрудников;

Excel — продвинутый пользователь (формулы, макросы, сводные таблицы, визуализация данных для отчётов);

PowerPoint — опыт подготовки презентаций по проектам и отчётам.

Будет преимуществом:

Продвинутые знания и опыт работы в системах Axelot WMS и 1С ERP (на уровне администратора);

Опыт работы с ТСД (настройка, тестирование);

Опыт работы в системах бизнес-аналитики (FineBI, Tableau);

MS Visio (создание и обновление планировок участков, построение схем бизнес-процессов);

Английский язык от уровня B1.

Условия: