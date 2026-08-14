Инженер по развитию складских процессов подчиняется руководителю направления по развитию логистических процессов и отвечает за построение эффективных, стандартизированных и измеримых складских процессов на базе принципов Lean. Роль предполагает как аналитическую работу (данные, KPI, ТЗ для IT-систем), так и полевую (обучение персонала, планировки участков, эргономика).

Обязанности:

  • Анализ и оптимизация логистических процессов, построение эффективной системы управления товарными потоками
  • Планирование и сокращение непродуктивных затрат на логистические процессы;
  • Повышение эффективности и скорости складских процессов;
  • Внедрение и поддержание цифровых решений в логистическом центре;
  • Разработка, построение и внедрение планировок участков согласно Lean-принципам;
  • Разработка стандартных рабочих инструкций (Flow Chart, OWS, JBS);
  • Участие в проектах, направленных на улучшение качества и удовлетворённости клиентов;
  • Обеспечение условий работы операционного персонала согласно правилам эргономики, безопасности и методологии 5S;
  • Планирование бюджета отдела на внедрение новых решений в логистическом центре;
  • Поддержание процессов склада согласно правилам внутреннего стандарта SPS;
  • Написание ТЗ по доработкам 1С ERP и WMS Axelot, отслеживание внедрения, участие в тестировании;
  • Обучение и наставничество складского персонала.

Требования:

  • Высшее техническое образование;
  • Опыт от 2 лет в запуске, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов складской логистики;
  • Опыт управления проектами (планирование, контроль, управление рисками);
  • Опыт кросс-функционального взаимодействия (склад, IT, руководство);
  • Знание и практическое применение методологий Lean и 5S;
  • Базовый опыт бюджетного планирования (расчёт затрат/эффекта от внедряемых решений);
  • Опыт обучения/наставничества сотрудников;
  • Excel — продвинутый пользователь (формулы, макросы, сводные таблицы, визуализация данных для отчётов);
  • PowerPoint — опыт подготовки презентаций по проектам и отчётам.

Будет преимуществом:

  • Продвинутые знания и опыт работы в системах Axelot WMS и 1С ERP (на уровне администратора);
  • Опыт работы с ТСД (настройка, тестирование);
  • Опыт работы в системах бизнес-аналитики (FineBI, Tableau);
  • MS Visio (создание и обновление планировок участков, построение схем бизнес-процессов);
  • Английский язык от уровня B1.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Лобня ,
От 1 года до 3 лет
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