Инженер по развитию складских процессов подчиняется руководителю направления по развитию логистических процессов и отвечает за построение эффективных, стандартизированных и измеримых складских процессов на базе принципов Lean. Роль предполагает как аналитическую работу (данные, KPI, ТЗ для IT-систем), так и полевую (обучение персонала, планировки участков, эргономика).
Обязанности:
- Анализ и оптимизация логистических процессов, построение эффективной системы управления товарными потоками
- Планирование и сокращение непродуктивных затрат на логистические процессы;
- Повышение эффективности и скорости складских процессов;
- Внедрение и поддержание цифровых решений в логистическом центре;
- Разработка, построение и внедрение планировок участков согласно Lean-принципам;
- Разработка стандартных рабочих инструкций (Flow Chart, OWS, JBS);
- Участие в проектах, направленных на улучшение качества и удовлетворённости клиентов;
- Обеспечение условий работы операционного персонала согласно правилам эргономики, безопасности и методологии 5S;
- Планирование бюджета отдела на внедрение новых решений в логистическом центре;
- Поддержание процессов склада согласно правилам внутреннего стандарта SPS;
- Написание ТЗ по доработкам 1С ERP и WMS Axelot, отслеживание внедрения, участие в тестировании;
- Обучение и наставничество складского персонала.
Требования:
- Высшее техническое образование;
- Опыт от 2 лет в запуске, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов складской логистики;
- Опыт управления проектами (планирование, контроль, управление рисками);
- Опыт кросс-функционального взаимодействия (склад, IT, руководство);
- Знание и практическое применение методологий Lean и 5S;
- Базовый опыт бюджетного планирования (расчёт затрат/эффекта от внедряемых решений);
- Опыт обучения/наставничества сотрудников;
- Excel — продвинутый пользователь (формулы, макросы, сводные таблицы, визуализация данных для отчётов);
- PowerPoint — опыт подготовки презентаций по проектам и отчётам.
Будет преимуществом:
- Продвинутые знания и опыт работы в системах Axelot WMS и 1С ERP (на уровне администратора);
- Опыт работы с ТСД (настройка, тестирование);
- Опыт работы в системах бизнес-аналитики (FineBI, Tableau);
- MS Visio (создание и обновление планировок участков, построение схем бизнес-процессов);
- Английский язык от уровня B1.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.