Обязанности:

  • Разрабатывать и вместе с командой внедрять в производство новые электротехнические и электроустановочные изделия, включая новые серии продуктов, лидировать проекты по запуску новых продуктов
  • Создавать и разрабатывать конструкторскую документацию в форматах 3D и 2D с использованием CAD системы SolidWorks
  • Создавать, изменять и проверять спецификации материалов и чертежей деталей и узлов в соответствии с техническими спецификациями, ожиданиями клиентов и ограничениями цепочки поставок
  • Разрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии информационные файлы для серийных и новых продуктов
  • Применять действующие конструкторские стандарты, стандарты с требованиями на разрабатываемые изделия, спецификации проекта, внутренние правила индустриализации, внутренние процессы управления качеством
  • Оказывать техническую поддержку по серийным продуктам, предлагать улучшения в методах производства, инструментах, продукте
  • Участвовать в сборке и тестировании образцов новой продукции
  • Исследовать и изучать свойства веществ и материалов, планируемых к использованию в производстве, а также разрабатывать меры безопасности, исключающие возможность загрязнения окружающей среды при их использовании и утилизации
  • Поддерживать процесс проверки и валидации в испытательной лаборатории, а также анализ результатов и предоставление отчетов внутреннему заказчику (с возможной поддержкой)

Требования:

  • Высшее техническое образование (промышленный дизайн, приборостроение, машиностроение)
  • Владение SolidWorks (Pro-E, Catia, Solid Edge, Компас-3D, Creo, Rhinoceros) на хорошем уровне
  • Знание ЕСКД
  • Базовые знания электротехники
  • Базовые знания особенностей технологий штампования, литья пластмасс под давлением
  • Знания особенностей современной электроустановочной продукции (приветствуется опыт работы в сфере монтажа электроустановочных изделий)
  • Умение работать с измерительным инструментом
  • Слесарные и электромонтажные навыки
  • Аттестация соответствующей категории, знания и навыки для выполнения работ, влияющие на безопасность в области использования электроэнергии
  • Обучаемость и стремление к саморазвитию
  • Знание инструментов качества
  • Владение английским языком на уровне чтения технической документации и ведения деловой переписки

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельства
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Козьмодемьянск ,
От 1 года до 3 лет
