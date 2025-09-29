Обязанности:
- Разрабатывать и вместе с командой внедрять в производство новые электротехнические и электроустановочные изделия, включая новые серии продуктов, лидировать проекты по запуску новых продуктов
- Создавать и разрабатывать конструкторскую документацию в форматах 3D и 2D с использованием CAD системы SolidWorks
- Создавать, изменять и проверять спецификации материалов и чертежей деталей и узлов в соответствии с техническими спецификациями, ожиданиями клиентов и ограничениями цепочки поставок
- Разрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии информационные файлы для серийных и новых продуктов
- Применять действующие конструкторские стандарты, стандарты с требованиями на разрабатываемые изделия, спецификации проекта, внутренние правила индустриализации, внутренние процессы управления качеством
- Оказывать техническую поддержку по серийным продуктам, предлагать улучшения в методах производства, инструментах, продукте
- Участвовать в сборке и тестировании образцов новой продукции
- Исследовать и изучать свойства веществ и материалов, планируемых к использованию в производстве, а также разрабатывать меры безопасности, исключающие возможность загрязнения окружающей среды при их использовании и утилизации
- Поддерживать процесс проверки и валидации в испытательной лаборатории, а также анализ результатов и предоставление отчетов внутреннему заказчику (с возможной поддержкой)
Требования:
- Высшее техническое образование (промышленный дизайн, приборостроение, машиностроение)
- Владение SolidWorks (Pro-E, Catia, Solid Edge, Компас-3D, Creo, Rhinoceros) на хорошем уровне
- Знание ЕСКД
- Базовые знания электротехники
- Базовые знания особенностей технологий штампования, литья пластмасс под давлением
- Знания особенностей современной электроустановочной продукции (приветствуется опыт работы в сфере монтажа электроустановочных изделий)
- Умение работать с измерительным инструментом
- Слесарные и электромонтажные навыки
- Аттестация соответствующей категории, знания и навыки для выполнения работ, влияющие на безопасность в области использования электроэнергии
- Обучаемость и стремление к саморазвитию
- Знание инструментов качества
- Владение английским языком на уровне чтения технической документации и ведения деловой переписки
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельства
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ