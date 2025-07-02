О производстве «Потенциал»:

Завод "Потенциал" является лидером в производстве электроустановочных изделий в России. Предприятие выпускает более 1200 видов изделий: розетки, выключатели, различные дополнительные аксессуары. Производство находится в г. Козьмодемьянск, Марий Эл (ближайший город – Чебоксары).

«Потенциал» – предприятие полного цикла, на нем осуществляются все этапы проектирования и производства продукции: от разработки и конструирования деталей и механизмов до сборки и упаковки. На заводе работают 1700 человек.

Мы ищем в нашу дружную команду Департамента технологии, исследований и разработок талантливого и амбициозного Инженера-конструктора, способного в короткие сроки находить нестандартные технические решения и обеспечивать высокий уровень качества промышленного дизайна. От нас – воплощение всех плодов Вашего труда в изделиях!

Основные обязанности:

Разрабатывать и вместе с командой внедрять в производство новые электротехнические и электроустановочные изделия, включая новые серии продуктов, лидировать проекты по запуску новых продуктов

Создавать и разрабатывать конструкторскую документацию в форматах 3D и 2D с использованием CAD системы SolidWorks

Создавать, изменять и проверять спецификации материалов и чертежей деталей и узлов в соответствии с техническими спецификациями, ожиданиями клиентов и ограничениями цепочки поставок

Разрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии информационные файлы для серийных и новых продуктов

Применять действующие конструкторские стандарты, стандарты с требованиями на разрабатываемые изделия, спецификации проекта, внутренние правила индустриализации, внутренние процессы управления качеством

Оказывать техническую поддержку по серийным продуктам, предлагать улучшения в методах производства, инструментах, продукте

Участвовать в сборке и тестировании образцов новой продукции

Исследовать и изучать свойства веществ и материалов, планируемых к использованию в производстве, а также разрабатывать меры безопасности, исключающие возможность загрязнения окружающей среды при их использовании и утилизации

Поддерживать процесс проверки и валидации в испытательной лаборатории, а также анализ результатов и предоставление отчетов внутреннему заказчику (с возможной поддержкой)

Квалификация и навыки:

Высшее техническое образование (промышленный дизайн, приборостроение, машиностроение)

Владение SolidWorks (Pro-E, Catia, Solid Edge, Компас-3D, Creo, Rhinoceros) на хорошем уровне

Знание ЕСКД

Базовые знания электротехники

Базовые знания особенностей технологий штампования, литья пластмасс под давлением

Знания особенностей современной электроустановочной продукции (приветствуется опыт работы в сфере монтажа электроустановочных изделий)

Умение работать с измерительным инструментом

Слесарные и электромонтажные навыки

Аттестация соответствующей категории, знания и навыки для выполнения работ, влияющие на безопасность в области использования электроэнергии

Обучаемость и стремление к саморазвитию

Знание инструментов качества

Владение английским языком на уровне чтения технической документации и ведения деловой переписки

Мы предлагаем:

Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)

ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы

Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам

Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone

Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы

Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании

Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ

График работы: пн-пт с 08:00 до 17:00

Помощь при релокации, компенсация аренды жилья



А также возможность работать в экологически чистом, живописном регионе России, с прекрасными видами на р. Волгу!​​​​​​​

Мы ждем кандидатов с любых регионов, проживание возможно как в городе Козьмодемьянск, так и в городе Чебоксары.