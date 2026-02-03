Обязанности:
- Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) блоков релейной защиты.
- Проверка соответствия выпускаемой продукции конструкторской и технологической документации, стандартам (ГОСТ, ТУ, ПМ).
- Работа с контрольно-измерительной аппаратурой (мультиметры, осциллографы, устройства для тестирования РЗА (ретом-71), мегаомметры, установки для проведения высоковольтных испытаний и др.).
- Ведение исполнительной документации: оформление протоколов испытаний, паспортов, актов выявленных дефектов.
Требования:
- Среднее специальное или высшее образование по направлениям: «Электроэнергетика», «Приборостроение», «Автоматизация», «Радиотехника».
- Опыт работы инженером-контролером, мастером по испытаниям, наладчиком или электромонтером по ремонту аппаратуры РЗА от 3 лет.
- Понимание принципов действия и основ схемотехники устройств релейной защиты.
- Знание правил и нормативов в электроэнергетике (ПУЭ и т.д.).
- Умение читать электрические и монтажные схемы, конструкторскую документацию.
- Опыт работы с измерительными приборами.
- Внимательность, ответственность, принципиальность, умение работать в команде.
- Готовность к обучению и освоению новых видов продукции.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Официальная фиксированная оплата труда, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития