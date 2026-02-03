Обязанности:

  • Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) блоков релейной защиты.
  • Проверка соответствия выпускаемой продукции конструкторской и технологической документации, стандартам (ГОСТ, ТУ, ПМ).
  • Работа с контрольно-измерительной аппаратурой (мультиметры, осциллографы, устройства для тестирования РЗА (ретом-71), мегаомметры, установки для проведения высоковольтных испытаний и др.).
  • Ведение исполнительной документации: оформление протоколов испытаний, паспортов, актов выявленных дефектов.

Требования:

  • Среднее специальное или высшее образование по направлениям: «Электроэнергетика», «Приборостроение», «Автоматизация», «Радиотехника».
  • Опыт работы инженером-контролером, мастером по испытаниям, наладчиком или электромонтером по ремонту аппаратуры РЗА от 3 лет.
  • Понимание принципов действия и основ схемотехники устройств релейной защиты.
  • Знание правил и нормативов в электроэнергетике (ПУЭ и т.д.).
  • Умение читать электрические и монтажные схемы, конструкторскую документацию.
  • Опыт работы с измерительными приборами.
  • Внимательность, ответственность, принципиальность, умение работать в команде.
  • Готовность к обучению и освоению новых видов продукции.

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Официальная фиксированная оплата труда, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития
Санкт-Петербург
От 1 года до 3 лет
