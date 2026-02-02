Декретная ставка на 1 год

Обязанности:

  • Поддержка приложений 1С: ERP.
  • Работа с обращениями пользователей, решение инцидентов
  • Написание инструкций для базы знаний
  • Соблюдение SLA

Требования:

  • Опыт работы в качестве консультанта 1С по направлению поддержки БУ и НУ от 1 года
  • Знание бухгалтерского и налогового учета
  • Знание блока регламентированного учета в 1С ERP
  • Умение работать в команде
  • Вежливость, грамотная устная и письменная речь
  • Наличие сертификатов 1С будет преимуществом.

Условия:

  • Декретная ставка;
  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Индивидуально обсуждаем гибридный или удаленный формат работы;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 09:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
Фильтры
Поиск
Корзина