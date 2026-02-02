Декретная ставка на 1 год
Обязанности:
- Поддержка приложений 1С: ERP.
- Работа с обращениями пользователей, решение инцидентов
- Написание инструкций для базы знаний
- Соблюдение SLA
Требования:
- Опыт работы в качестве консультанта 1С по направлению поддержки БУ и НУ от 1 года
- Знание бухгалтерского и налогового учета
- Знание блока регламентированного учета в 1С ERP
- Умение работать в команде
- Вежливость, грамотная устная и письменная речь
- Наличие сертификатов 1С будет преимуществом.
Условия:
- Декретная ставка;
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Индивидуально обсуждаем гибридный или удаленный формат работы;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 09:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.