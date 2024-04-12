В компанию Систэм Диджитал требуются Младшие специалисты поддержки ИТ-сервисов для конечных пользователей. Готовы рассматривать специалистов без опыта в данным направлении.
Есть обучение и дальнейшее развитие в компании.
Обязанности:
- Прием заявок от пользователей по телефону горячей линии или на web-портале
- Регистрация, классификация запросов, согласно инструкциям по направлениям сервисов
- Удаленная поддержка и консультирование пользователей Компании
- Маршрутизация на последующие линии поддержки при невозможности решить вопрос 1й линией согласно матрице функций
- Работа с учетными записями пользователей в Active Directory или другом назначенном ресурсе организации
- Выполнение других поручений и заданий руководителя в соответствии с производственной необходимостью
Требования:
- Сильные коммуникативные навыки
- Стрессоустойчивость
- Высокая самоорганизованность, ответственность
- Грамотная устная речь, четкая дикция
- Логическое мышление и внимательность
- Высокая обучаемость
- Умение работать в режиме многозадачности
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ