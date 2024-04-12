В компанию Систэм Диджитал требуются Младшие специалисты поддержки ИТ-сервисов для конечных пользователей. Готовы рассматривать специалистов без опыта в данным направлении.

Есть обучение и дальнейшее развитие в компании.

Обязанности:

Прием заявок от пользователей по телефону горячей линии или на web-портале

Регистрация, классификация запросов, согласно инструкциям по направлениям сервисов

Удаленная поддержка и консультирование пользователей Компании

Маршрутизация на последующие линии поддержки при невозможности решить вопрос 1й линией согласно матрице функций

Работа с учетными записями пользователей в Active Directory или другом назначенном ресурсе организации

Выполнение других поручений и заданий руководителя в соответствии с производственной необходимостью

Требования:

Сильные коммуникативные навыки

Стрессоустойчивость

Высокая самоорганизованность, ответственность

Грамотная устная речь, четкая дикция

Логическое мышление и внимательность

Высокая обучаемость

Умение работать в режиме многозадачности

Условия: