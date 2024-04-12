В компанию Систэм Диджитал требуются Младшие специалисты поддержки ИТ-сервисов для конечных пользователей. Готовы рассматривать специалистов без опыта в данным направлении.
Есть обучение и дальнейшее развитие в компании.

Обязанности:

  • Прием заявок от пользователей по телефону горячей линии или на web-портале
  • Регистрация, классификация запросов, согласно инструкциям по направлениям сервисов
  • Удаленная поддержка и консультирование пользователей Компании
  • Маршрутизация на последующие линии поддержки при невозможности решить вопрос 1й линией согласно матрице функций
  • Работа с учетными записями пользователей в Active Directory или другом назначенном ресурсе организации
  • Выполнение других поручений и заданий руководителя в соответствии с производственной необходимостью

Требования:

  • Сильные коммуникативные навыки
  • Стрессоустойчивость
  • Высокая самоорганизованность, ответственность
  • Грамотная устная речь, четкая дикция
  • Логическое мышление и внимательность
  • Высокая обучаемость
  • Умение работать в режиме многозадачности

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Козьмодемьянск
Без опыта
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