Обязанности:
- Ремонт плат и модулей, неисправных на этапе настройки и тестирования;
- Диагностика и ремонт блоков РЗА, неисправных при проведении ПСИ, а также блоков поступающих от клиентов.
Требования:
- Высшее или среднее специальное техническое образование в области электроники, радиотехники или смежной технической специальности;
- Базовые знания аналоговой и цифровой схемотехники;
- Чтение чертежей, электрических и принципиальных схем;
- Знание современной элементной базы;
- Умение пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой (стендовое оборудование, мультиметр);
- Опыт диагностики, настройки и регулировки сложных электронных узлов, блоков РЭА приветствуется;
- Ремонт РЭА на модульном и компонентном уровне (желательно);
- Способность к самостоятельной работе, так и к работе в команде.
Условия:
- Комфортные условия работы
- Спецодежда выдается
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни с первого дня работы
- Официальное оформление
- Работа в стабильной компании
- Медицинский кабинет на территории предприятия