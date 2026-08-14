Обязанности:

  • Ремонт плат и модулей, неисправных на этапе настройки и тестирования;
  • Диагностика и ремонт блоков РЗА, неисправных при проведении ПСИ, а также блоков поступающих от клиентов.

Требования:

  • Высшее или среднее специальное техническое образование в области электроники, радиотехники или смежной технической специальности;
  • Базовые знания аналоговой и цифровой схемотехники;
  • Чтение чертежей, электрических и принципиальных схем;
  • Знание современной элементной базы;
  • Умение пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой (стендовое оборудование, мультиметр);
  • Опыт диагностики, настройки и регулировки сложных электронных узлов, блоков РЭА приветствуется;
  • Ремонт РЭА на модульном и компонентном уровне (желательно);
  • Способность к самостоятельной работе, так и к работе в команде.

Условия:

  • Комфортные условия работы
  • Спецодежда выдается
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни с первого дня работы
  • Официальное оформление
  • Работа в стабильной компании
  • Медицинский кабинет на территории предприятия
Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет
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