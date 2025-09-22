Обязанности:
- Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования распределения СН и НН произведенного компанией;
- Проведение консультаций и обучений для обслуживающего персонала Заказчика;
- Участие в расследованиях и в составлении дефектовок в отношении оборудования, помощь в выявлении причин возникших неисправностей;
- Проведение ремонта электрооборудования, обеспечение замены или наладки электрооборудования на объектах заказчика;
- Разработка и корректировка логических схем устройств РЗА;
- Проведение ПНР устройств РЗА;
- Осуществление контроля за проведением монтажных работ (шеф-монтаж) и пусконаладочных работ;
- Оказание технической поддержки по проектам.
Требования:
- Готовность к командировкам по РФ;
- Наличие водительских прав категории В;
- Высшее техническое образование (электротехника, электроэнергетика или смежные направления);
- Опыт работы по выполнению сервисного обслуживания, шеф-монтажа, диагностики, ремонта, модернизации и ПНР оборудования среднего / низкого напряжения и устройств РЗА.
- Опыт работы с электрооборудованием Schneider Electric, ABB, Siemens является преимуществом;
- Знание правил устройства электроустановок и проведения испытаний и приемки продукции;
- Навыки работы с технической документацией (чертежи, электросхемы и т.п.);
- Возможность использования английского языка в работе (чтение технической документации).
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев с первого дня работы;
- Возможность частичной работы из дома;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.