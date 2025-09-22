Обязанности:

  • Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования распределения СН и НН произведенного компанией;
  • Проведение консультаций и обучений для обслуживающего персонала Заказчика;
  • Участие в расследованиях и в составлении дефектовок в отношении оборудования, помощь в выявлении причин возникших неисправностей;
  • Проведение ремонта электрооборудования, обеспечение замены или наладки электрооборудования на объектах заказчика;
  • Разработка и корректировка логических схем устройств РЗА;
  • Проведение ПНР устройств РЗА;
  • Осуществление контроля за проведением монтажных работ (шеф-монтаж) и пусконаладочных работ;
  • Оказание технической поддержки по проектам.

Требования:

  • Готовность к командировкам по РФ;
  • Наличие водительских прав категории В;
  • Высшее техническое образование (электротехника, электроэнергетика или смежные направления);
  • Опыт работы по выполнению сервисного обслуживания, шеф-монтажа, диагностики, ремонта, модернизации и ПНР оборудования среднего / низкого напряжения и устройств РЗА.
  • Опыт работы с электрооборудованием Schneider Electric, ABB, Siemens является преимуществом;
  • Знание правил устройства электроустановок и проведения испытаний и приемки продукции;
  • Навыки работы с технической документацией (чертежи, электросхемы и т.п.);
  • Возможность использования английского языка в работе (чтение технической документации).

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев с первого дня работы;
  • Возможность частичной работы из дома;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
