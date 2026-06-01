В подразделение: управление по рынку "Информационные технологии" требуется Системный архитектор отдела поддержки продаж
Обязанности:
Предпродажная поддержка коммерческой команды Systeme Electric в продажах комплексных решений для инфраструктуры ЦОД на базе оборудования ITB Systeme Electric;
Выбор и обоснование наиболее эффективного способа решения в области систем электроснабжения, в том числе систем бесперебойного электропитания, и инженерной инфраструктуры ЦОД;
Разработка концепций по системам электроснабжения центров обработки данных и увязка проектных решений со смежными разделами, подготовка заданий к смежным разделам;
Разработка разделов ТЗ, заданий на проектирование в части систем электроснабжения, формирование технических заданий на расчеты отдельных элементов инженерной инфраструктуры ЦОД;
Консультирование внешних и внутренних заказчиков в области нормативов, лучших практик по системам электроснабжения и по оборудованию и решениям ITB Systeme Electric;
Анализ тендерной документации заказчиков;
Поддержание высокого уровня осведомленности о передовых технологиях и способах построения инженерной инфраструктуры ЦОД
Требования:
Высшее техническое образование;
Обязательно: опыт проектирования систем электроснабжения 0,4 кВ, включая системы бесперебойного и гарантированного электропитания для ЦОД, узлов связи, промышленных объектов;
Обязательно: знание принципов построения систем электроснабжения, специфики работы ДГУ, ИБП, АКБ;
Желателен опыт проектирования шинопроводов;
Желателен опыт проектирования трансформаторных подстанций и РУ СН;
Желателен опыт составления ведомостей объемов работ, опыт составления локальных смет по приложимым разделам;
Обязательно: знание AutoCAD (либо клонов: nanoCAD и т.п), Autodesk Revit, опыт работы с BIM;
Обязательно: знание электротехнического оборудования применительно к специфике ЦОД (ДГУ, ИБП, шинопроводы, щитовое оборудование и низковольтная щитовая аппаратура на токи до 4000 А, блоки распределения питания серверных шкафов и т.п.);
Желательно знание светотехнической продукции для применения в производственных и общественных зданиях, опыт работы в ПО для расчета освещения;
Опыт участия в проектах центров обработки данных или аналогичных (узлы связи, центры управления, промышленные предприятия с высокой плотностью размещения оборудования и коммуникаций);
Знание приложимой нормативно-технической документации (ГОСТ Р, СП, ФЗ);
Английский технический (понимание инструкций и нормативной документации на английском языке, знание отраслевой терминологии на английском);
Наличие сертификации в области инженерной инфраструктуры ЦОД – преимущество;
Понимание основных принципов проектирования ЦОД / серверных помещений / ИТ-объектов
Условия:
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
Конкурентный уровень дохода;
ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании