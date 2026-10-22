Обязанности:

  • Работа с Директум - загрузка и отслеживание валидации контрактов, подготовка и загрузка сканов, напоминание валидаторам о сроке.
  • Взаимодействие с подписантами (на английском и русском языке) для обеспечения подписи согласованного документа, уточнения дополнительных требований на английском языке.
  • Создание запросов в 1С ДО . Заполнение шаблонов на основании данных из контрактов, на изменения по контрактам, соглашениям, закупочных цен.
  • Навигация по Мастер Данным в МД в 1С для проверки данных, запрос выгрузок.
  • Подготовка черновиков ДС по согласованному шаблону для правки.
  • Проверки корректности получения и отправки документов через Диадок.


Требования:

  • Опыт работы в логистике или наличие профильного образования.
  • Готовность к монотонной работе с большим объёмом документов.
  • Excel, Word, Power Point - базовые рабочие навыки.
  • 1С - приветствуется знание и принципа работы.
  • Англ. B1 - письменные запросы поставщикам.
  • Аккуратность и внимательность к деталям.
  • Аналитические способности

Условия:

  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща.
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща.
  • Гибкие рабочие часы, возможна частичная удаленная работа по согласованию с руководителем.
  • Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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