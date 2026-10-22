Обязанности:
- Работа с Директум - загрузка и отслеживание валидации контрактов, подготовка и загрузка сканов, напоминание валидаторам о сроке.
- Взаимодействие с подписантами (на английском и русском языке) для обеспечения подписи согласованного документа, уточнения дополнительных требований на английском языке.
- Создание запросов в 1С ДО . Заполнение шаблонов на основании данных из контрактов, на изменения по контрактам, соглашениям, закупочных цен.
- Навигация по Мастер Данным в МД в 1С для проверки данных, запрос выгрузок.
- Подготовка черновиков ДС по согласованному шаблону для правки.
- Проверки корректности получения и отправки документов через Диадок.
Требования:
- Опыт работы в логистике или наличие профильного образования.
- Готовность к монотонной работе с большим объёмом документов.
- Excel, Word, Power Point - базовые рабочие навыки.
- 1С - приветствуется знание и принципа работы.
- Англ. B1 - письменные запросы поставщикам.
- Аккуратность и внимательность к деталям.
- Аналитические способности
Условия:
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща.
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща.
- Гибкие рабочие часы, возможна частичная удаленная работа по согласованию с руководителем.
- Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста.