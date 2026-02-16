Обязанности:
- Отслеживание и оптимизация логистических расходов (проведение переговоров с брокерами, управление спецификациями по транспортным потокам, лидирование действий в части транспортной продуктивности);
- Обеспечение своевременной передачи информации перевозчикам и таможенным представителям по готовящимся грузам;
- Оптимизация таможенных кодов по закупаемым позициям, контроль затрат на таможенное оформление;
- Взаимодействие с таможенными органами РФ;
- Ведение документооборота по своим процессам (в том числе, в электронной системе Норбит и 1С);
- Сопровождение экспортных отгрузок;
- Оптимизация транспортных затрат, транзитных сроков поставки;
- Регулярный мониторинг уровня сервиса перевозчиков (импортных и локальных);
- Координация действий в случае возникновения вопросов: претензии, задержка доставки, резервные планы;
- Проведение RCA анализа и внедрение планов действия по необходимости, а также планы действий по улучшению процессов
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы от 2 лет на аналогичной должности;
- Знание 1С будет преимуществом;
- Знание таможенного законодательства и процедур таможенного оформления;
- Знание процесса размещения и прохождения заказов на закупку;
- Знание английского языка на уровне pre-intermediate
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовой бонус;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев;
- Гибридный формат работы - возможность работать из дома 2 дня в неделю;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития
Адрес офиса: Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Коммунар, Промзона №3, Строение 1, завод "СЭЗЭМ".