Обязанности:

  • Отслеживание и оптимизация логистических расходов (проведение переговоров с брокерами, управление спецификациями по транспортным потокам, лидирование действий в части транспортной продуктивности);
  • Обеспечение своевременной передачи информации перевозчикам и таможенным представителям по готовящимся грузам;
  • Оптимизация таможенных кодов по закупаемым позициям, контроль затрат на таможенное оформление;
  • Взаимодействие с таможенными органами РФ;
  • Ведение документооборота по своим процессам (в том числе, в электронной системе Норбит и 1С);
  • Сопровождение экспортных отгрузок;
  • Оптимизация транспортных затрат, транзитных сроков поставки;
  • Регулярный мониторинг уровня сервиса перевозчиков (импортных и локальных);
  • Координация действий в случае возникновения вопросов: претензии, задержка доставки, резервные планы;
  • Проведение RCA анализа и внедрение планов действия по необходимости, а также планы действий по улучшению процессов

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы от 2 лет на аналогичной должности;
  • Знание 1С будет преимуществом;
  • Знание таможенного законодательства и процедур таможенного оформления;
  • Знание процесса размещения и прохождения заказов на закупку;
  • Знание английского языка на уровне pre-intermediate

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовой бонус;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев;
  • Гибридный формат работы - возможность работать из дома 2 дня в неделю;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития

Адрес офиса: Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Коммунар, Промзона №3, Строение 1, завод "СЭЗЭМ".

Коммунар ,
От 1 года до 3 лет
Фильтры
Поиск
Корзина