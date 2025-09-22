Обязанности:

  • Приём и обработка обращений клиентов компании (онлайн чат, электронная почта, телефон);
  • Поддержка и квалифицированная консультация по функционалу цифровых инструментов компании.
  • Продвижение инструментов self-service для клиентов;
  • Предоставление логистической информации по продукту (наличие, цены, сроки поставки, статус заказа, сроки готовности заказа к отгрузке, условия оплаты, местонахождение груза);
  • Оформление коммерческих предложений на продуктовую линейку оборудования;
  • Идентификация перспективных проектов по входящим запросам с целью получения дополнительной прибыли для компании;
  • Работа с рекламационными обращениями партнеров.

Требования:

  • Высшее образование или обучающийся на последнем курсе ВУЗа, с возможностью работы полный рабочий день;
  • Уверенный пользователь ПК и программ Microsoft Office;
  • Опыт работы с клиентами или документацией;
  • Навыки делового письма и общения по телефону;
  • Английский язык от уровня Pre-Intermediate;
  • Аккуратность, внимательность к деталям и быстрая обучаемость;
  • Развитые коммуникативные навыки, вежливость и стрессоустойчивость;
  • Умение быстро и самостоятельно принимать решения по возникающим проблемам, готовность нести ответственность за результат;
  • Желание принимать новые вызовы и приобретать навыки в области цифровых решений.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
Фильтры
Поиск
Корзина