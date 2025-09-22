Обязанности:
- Приём и обработка обращений клиентов компании (онлайн чат, электронная почта, телефон);
- Поддержка и квалифицированная консультация по функционалу цифровых инструментов компании.
- Продвижение инструментов self-service для клиентов;
- Предоставление логистической информации по продукту (наличие, цены, сроки поставки, статус заказа, сроки готовности заказа к отгрузке, условия оплаты, местонахождение груза);
- Оформление коммерческих предложений на продуктовую линейку оборудования;
- Идентификация перспективных проектов по входящим запросам с целью получения дополнительной прибыли для компании;
- Работа с рекламационными обращениями партнеров.
Требования:
- Высшее образование или обучающийся на последнем курсе ВУЗа, с возможностью работы полный рабочий день;
- Уверенный пользователь ПК и программ Microsoft Office;
- Опыт работы с клиентами или документацией;
- Навыки делового письма и общения по телефону;
- Английский язык от уровня Pre-Intermediate;
- Аккуратность, внимательность к деталям и быстрая обучаемость;
- Развитые коммуникативные навыки, вежливость и стрессоустойчивость;
- Умение быстро и самостоятельно принимать решения по возникающим проблемам, готовность нести ответственность за результат;
- Желание принимать новые вызовы и приобретать навыки в области цифровых решений.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.