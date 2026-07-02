Обязанности:

  • В отдел снабжения требуется стажер для выполнения операционных задач: выгрузка отчетов, создание перемещений между складами, выгрузка данных из систем и прочих поручений руководителя.


Требования:

  • Требуется аккуратный и старательный кандидат, готовый заниматься однотипными процессами / задачами 8 часовой рабочий день с перспективой расширения функционала при достижении необходимых результатов.

Условия:

  • Старт карьеры в крупной компании
  • Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста
Москва
Без опыта
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