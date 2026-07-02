Обязанности:
- В отдел снабжения требуется стажер для выполнения операционных задач: выгрузка отчетов, создание перемещений между складами, выгрузка данных из систем и прочих поручений руководителя.
Требования:
- Требуется аккуратный и старательный кандидат, готовый заниматься однотипными процессами / задачами 8 часовой рабочий день с перспективой расширения функционала при достижении необходимых результатов.
Условия:
- Старт карьеры в крупной компании
- Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста