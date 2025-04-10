Обязанности:
- Создание технических решений по встраиванию оборудования СЭ в существующие изделия среднего и низкого напряжения.
- Выполнение конструкторской документации — 3d-моделей сборочных единиц и деталей, чертежей и спецификаций, вспомогательных чертежей, документов и ведомостей для производства в случае необходимости, и т. д. Будет являться преимуществом умение создавать электрические схемы (Э3 и Э4).
- Выполнение сопроводительной документации — руководства по эксплуатации, инструкций по монтажу, паспортов изделий, упаковочных чертежей и ведомостей и т. д.
- Сопровождение документации на производстве, своевременное внесение изменений в КД, поддерживание комплекта КД на изделие в актуальном состоянии.
- Все проекты должны быть выполнены в едином стиле, названия и содержание разделов должно быть унифицировано.
- Участие в изготовлении опытных образцов, улучшение конструктива изделий по результатам опытной сборки.
- В случае необходимости — написание технических условий на изделия, создание программы испытаний.
- Коллективная работа над проектами, помощь коллегам.
- Выполнение других заданий и распоряжений руководителя в соответствии с производственной необходимостью
- При необходимости выезды на объекты на этапах эскизного проектирования и монтажных работ/ПНР.
- Поддержка заказчика про возникновения вопросов в процессе проведения монтажных работ и ПНР.
Требования:
- Владение приемами конструирования электротехнических изделий напряжением до 35 кВ. Знание электротехники, ПУЭ, ГОСТов. Умение грамотно решать технические и конструкционные задачи.
- Знание ЕСКД, владение приемами правильного оформления конструкторской документации.
- Уверенное владение Autodesk Inventor, Solid Edge, Компас или возможность их освоения (перехода с другой 3d CAD-системы).
- Желательно высшее электротехническое образование, желателен опыт работы в отрасли КРУ- или КСО-строения, конструирования ГРЩ и др.
- Навыки чтения силовых и вторичных схем
- Умение работать с производством, умение адаптировать готовые технические решения под разные производственные возможности.·
- Владение минимальными навыками технологического сопровождения изделия (расчет разверток, оснастки и т. д.).
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус).
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы.
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график).
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам.
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone.
- Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики.
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы.
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.