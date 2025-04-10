Обязанности:

  • Создание технических решений по встраиванию оборудования СЭ в существующие изделия среднего и низкого напряжения.
  • Выполнение конструкторской документации — 3d-моделей сборочных единиц и деталей, чертежей и спецификаций, вспомогательных чертежей, документов и ведомостей для производства в случае необходимости, и т. д. Будет являться преимуществом умение создавать электрические схемы (Э3 и Э4).
  • Выполнение сопроводительной документации — руководства по эксплуатации, инструкций по монтажу, паспортов изделий, упаковочных чертежей и ведомостей и т. д.
  • Сопровождение документации на производстве, своевременное внесение изменений в КД, поддерживание комплекта КД на изделие в актуальном состоянии.
  • Все проекты должны быть выполнены в едином стиле, названия и содержание разделов должно быть унифицировано.
  • Участие в изготовлении опытных образцов, улучшение конструктива изделий по результатам опытной сборки.
  • В случае необходимости — написание технических условий на изделия, создание программы испытаний.
  • Коллективная работа над проектами, помощь коллегам.
  • Выполнение других заданий и распоряжений руководителя в соответствии с производственной необходимостью
  • При необходимости выезды на объекты на этапах эскизного проектирования и монтажных работ/ПНР.
  • Поддержка заказчика про возникновения вопросов в процессе проведения монтажных работ и ПНР.

 
Требования:

  • Владение приемами конструирования электротехнических изделий напряжением до 35 кВ. Знание электротехники, ПУЭ, ГОСТов. Умение грамотно решать технические и конструкционные задачи.
  • Знание ЕСКД, владение приемами правильного оформления конструкторской документации.
  • Уверенное владение Autodesk Inventor, Solid Edge, Компас или возможность их освоения (перехода с другой 3d CAD-системы).
  • Желательно высшее электротехническое образование, желателен опыт работы в отрасли КРУ- или КСО-строения, конструирования ГРЩ и др.
  • Навыки чтения силовых и вторичных схем
  • Умение работать с производством, умение адаптировать готовые технические решения под разные производственные возможности.·
  • Владение минимальными навыками технологического сопровождения изделия (расчет разверток, оснастки и т. д.).


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус).
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы.
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график).
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам.
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone.
  • Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики.
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы.
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
Более 6 лет
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