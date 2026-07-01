ЖК «ЗИЛАРТ», Группа ЛСР, г. Москва

Розетки и выключатели использованы для оснащения зон общего пользования и квартир с отделкой «под ключ». Изделия выпускаются в Республике Марий Эл на заводе «Потенциал» (входит в «Систэм Электрик»), одном из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и СНГ.