ЖК «ЗИЛАРТ», Группа ЛСР, г. Москва

Наша продукция в проекте

Компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией. Производство полного цикла моноблоков RME осуществляется на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области – центре инжиниринга и производства силового оборудования «Систэм Электрик».

Подробнее

AtlasDesign

Розетки и выключатели использованы для оснащения зон общего пользования и квартир с отделкой «под ключ». Изделия выпускаются в Республике Марий Эл на заводе «Потенциал» (входит в «Систэм Электрик»), одном из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и СНГ.

Подробнее

Dekraft

Применен широкий ассортимент продукции бренда Dekraft, включая автоматические выключатели, выключатели в литом корпусе и модульное оборудование, которое гарантирует стабильную работу вводно-распределительных устройств, главных распределительных, этажных и квартирных щитов.

Подробнее
Фильтры
Поиск
Корзина