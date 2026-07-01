ЖК «ЗИЛАРТ», Группа ЛСР, г. Москва
Наша продукция в проекте
Компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией. Производство полного цикла моноблоков RME осуществляется на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области – центре инжиниринга и производства силового оборудования «Систэм Электрик».
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AtlasDesign
Розетки и выключатели использованы для оснащения зон общего пользования и квартир с отделкой «под ключ». Изделия выпускаются в Республике Марий Эл на заводе «Потенциал» (входит в «Систэм Электрик»), одном из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и СНГ.