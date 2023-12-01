Каталог SystemeVar STV1200

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STV1200 это новое поколение высоковольтных преобразователей частоты, производимых с применением оптимизированного режима высокоэффективного векторного управления, совместимого с режимом SVPWM (пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция). Характеризуются высоким качеством входного питания, высоким значением коэффициента мощности и превосходными параметрами сигнала на силовом выходе.

Дата документа: 01/12/2023 Узнать больше о линейке: SYSTEMEVAR Формат: PDF Размер: 14.63 mb