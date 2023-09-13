11-я Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference

Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference — одна из ведущих конференций в области промышленной кибербезопасности, которая собирает экспертов по кибербезопасности, исследователей, поставщиков промышленной автоматизации, системных интеграторов и клиентов со всего мира. Во время конференции участники имеют возможность обсудить важные вопросы, поделиться своим опытом и узнать о новых подходах к безопасной интеграции новых информационных технологий в системы управления производством.

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