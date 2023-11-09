39-й Форум электротехники и инженерных систем

Systeme Electric на Форуме электротехники и инженерных систем в Уфе: деловая программа и активности для участников.

Компания Systeme Electric примет участие в 39-м Форуме электротехники и инженерных систем, который пройдет 9 ноября 2023 года в Уфе. Мы подготовили масштабную деловую программу, в рамках которой проведем семинары на различные темы, а также мастер-класс и квест. Кроме того, на нашем стенде все желающие смогут ознакомиться с продуктовыми новинками Systeme Electric.

Для дилеров

Семинар по электроустановочным изделиям (ЭУИ). Спикер — Роман Цветков. Тема: «Российские электроустановочные изделия Systeme Electric. Невероятный дизайн, самые полезные функции и новинки».

Для промышленных предприятий

Семинар «От Schneider Electric к Systeme Electric. Новые устройства для систем распределения электроэнергии SystemePact». Спикер — Артем Тимофеев.

Для щитовиков

Семинар «Инновации и комплексные решения для промышленности от российской компании Systeme Electric». Спикер — Эльдар Зиганшин.

Для всех электриков

Мастер-класс «Решения для жилищного строительства на базе модульного оборудования City9 Set и электроустановочных изделий завода Потенциал» и квест по ЭУИ с призами.

Всего параллельно с выставкой на Форуме пройдет 50+ конференций, семинаров и мастер-классов — как для технических специалистов, так и сотрудников службы закупок и службы экономической безопасности, проектировщиков и управленцев. Мероприятия объединены в потоки по отрасли или тематике.

Участие в мероприятии бесплатное. До встречи на Форуме!