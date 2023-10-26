День монтажника и энергетика

Компания Systeme Electric примет участие в масштабном отраслевом мероприятии в сфере инженерных систем 26 октября в Музейно-выставочном комплексе Тульского Кремля совместно с компанией ЭТМ. Участниками Дня станут специалисты промышленных предприятий, монтажных и проектных организаций, жилищной, социальной и коммерческой инфраструктуры, торговые предприятия, сборщики щитового оборудования. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по теме «Решения для жилищного строительства на базе модульного оборудования City9 Set и электроустановочных изделий завода Потенциал».

26 октября 2023 года, с 10:00 до 16:00, Тула, Менделеевская ул., 12В, Музейно-

выставочный комплекс Тульского Кремля.

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