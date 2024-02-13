«Город Света» в рамках Сибирской строительной недели

Компания Systеme Electric принимает участие в международной выставке в области строительства и дизайна Сибирская строительная неделя и Форуме "Стратегии ускорения темпов строительства".
Мы подготовили масштабную деловую программу, в рамках которой проведем семинары на различные темы.
Тема «Решения в энергоэффективности». Спикер – Кирилл Шумов.
Тема «Автоматизация производства - модернизация и актуальные решения». Спикер - Артём Тимофеев.
Кроме того, на нашем стенде все желающие смогут ознакомиться с продуктовыми новинками Systeme Electric.
Участие бесплатное! Регистрация открыта.