«Город Света» в рамках Сибирской строительной недели

Компания Systеme Electric принимает участие в международной выставке в области строительства и дизайна Сибирская строительная неделя и Форуме "Стратегии ускорения темпов строительства".

Мы подготовили масштабную деловую программу, в рамках которой проведем семинары на различные темы.

Тема «Решения в энергоэффективности». Спикер – Кирилл Шумов.

Тема «Автоматизация производства - модернизация и актуальные решения». Спикер - Артём Тимофеев.

Кроме того, на нашем стенде все желающие смогут ознакомиться с продуктовыми новинками Systeme Electric.

Участие бесплатное! Регистрация открыта.