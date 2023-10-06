Город Света в рамках международного строительного форума и выставки 100+ Technobuild

Компания Systeme Electric примет участие в масштабном отраслевом мероприятии «Город Света» совместно с партнерм Русский Свет. Традиционная выставка «Город Света» в XXVIII раз соберет на своей площадке специалистов в электротехнической отрасли, на этот раз в рамках одного из крупнейших строительных событий года - международного строительного форума и выставки «100+ TechnoBuild».

Международный строительный форум и выставка «100+ TechnoBuild» - это статусное масштабное мероприятие на высоком уровне, при поддержке Минстроя России, Правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга.