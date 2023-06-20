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Участие Systeme Electric в Kaspersky Cyber Immunity Conference 2023

20 июня 2023

Уважаемые клиенты! 

В мае компания «Систэм Электрик» и Лаборатория Касперского подписали соглашение о расширении сотрудничества в области промышленной кибербезопасности. В связи с этим мы рады пригласить вас на онлайн-мероприятие Kaspersky Cyber Immunity Conference 2023. На конференции расскажут, как и зачем строить IT-системы, безопасные на уровне архитектуры.

В программе:

  • Какие новые требования диктует киберфизический мир
  • Как сбор данных с подключенных устройств позволяет оптимизировать процессы, повысить эффективность и конкурентность бизнеса
  • Что является основными сдерживающими факторами, препятствующими всеобщей цифровизации
  • Какое место занимают вопросы кибербезопасности при переходе к «цифре»
  • Как найти баланс между киберрисками и выгодами от цифровизации, увеличивая пространство для сквозных проектов
  • Как в текущих реалиях соединить функциональность, безопасность, мобильность и скорость реализации цифровых проектов всех уровней, минимизируя киберриски
  • Что предлагают в «Лаборатории Касперского» для ИТ-устойчивости в новых условиях

Визионерами выступят:

  • Евгений Касперский
  • Глобальные отраслевые и технологические лидеры
  • Приглашенные эксперты в ИТ и ИБ

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

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