Участие Systeme Electric в Kaspersky Cyber Immunity Conference 2023

Уважаемые клиенты!
В мае компания «Систэм Электрик» и Лаборатория Касперского подписали соглашение о расширении сотрудничества в области промышленной кибербезопасности. В связи с этим мы рады пригласить вас на онлайн-мероприятие Kaspersky Cyber Immunity Conference 2023. На конференции расскажут, как и зачем строить IT-системы, безопасные на уровне архитектуры.
В программе:
- Какие новые требования диктует киберфизический мир
- Как сбор данных с подключенных устройств позволяет оптимизировать процессы, повысить эффективность и конкурентность бизнеса
- Что является основными сдерживающими факторами, препятствующими всеобщей цифровизации
- Какое место занимают вопросы кибербезопасности при переходе к «цифре»
- Как найти баланс между киберрисками и выгодами от цифровизации, увеличивая пространство для сквозных проектов
- Как в текущих реалиях соединить функциональность, безопасность, мобильность и скорость реализации цифровых проектов всех уровней, минимизируя киберриски
- Что предлагают в «Лаборатории Касперского» для ИТ-устойчивости в новых условиях
Визионерами выступят:
- Евгений Касперский
- Глобальные отраслевые и технологические лидеры
- Приглашенные эксперты в ИТ и ИБ
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.