Участие Systeme Electric в Kaspersky Cyber Immunity Conference 2023

Уважаемые клиенты!

В мае компания «Систэм Электрик» и Лаборатория Касперского подписали соглашение о расширении сотрудничества в области промышленной кибербезопасности. В связи с этим мы рады пригласить вас на онлайн-мероприятие Kaspersky Cyber Immunity Conference 2023. На конференции расскажут, как и зачем строить IT-системы, безопасные на уровне архитектуры.

В программе:

Какие новые требования диктует киберфизический мир

Как сбор данных с подключенных устройств позволяет оптимизировать процессы, повысить эффективность и конкурентность бизнеса

Что является основными сдерживающими факторами, препятствующими всеобщей цифровизации

Какое место занимают вопросы кибербезопасности при переходе к «цифре»

Как найти баланс между киберрисками и выгодами от цифровизации, увеличивая пространство для сквозных проектов

Как в текущих реалиях соединить функциональность, безопасность, мобильность и скорость реализации цифровых проектов всех уровней, минимизируя киберриски

Что предлагают в «Лаборатории Касперского» для ИТ-устойчивости в новых условиях

Визионерами выступят:

Евгений Касперский

Глобальные отраслевые и технологические лидеры

Приглашенные эксперты в ИТ и ИБ

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.