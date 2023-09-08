Участие Systeme Electric в Международном форуме Электрические сети

Приглашаем посетить стенд "Систэм Электрик" в рамках XXV Международного форума "Электрические сети", который пройдёт в Москве с 5 по 8 сентября 2023 г.

На стенде будут представлены продукты экосистемы SystemeOne для электрораспределения, разработанные специалистами Systeme Electric и «Механотроники» в рамках импортозамещения и локализации производства:

Программные комплексы WebScadaMT и Systeme Platform;

Новинки в области РЗиА, новые терминалы БМРЗ-Е c увеличенным экраном, комплексные решения для защиты и распределения 0,4 кВ;

Автоматические выключатели низкого напряжения SystemePact ACB и CCB, шинопроводы SystemeLine B, силовые выключатели среднего напряжения SystemePact VCB и блоки управления и защиты SystemeLogic;

Устройства дифференциальной защиты City9, продукты Dekraft для технического учета, измерений и автоматизации энергетики;

Низковольтные шкафы SystemeGear, решения для телемеханики и термомониторинга;

Решения для ретрофита и сервиса;

Распределительные устройства среднего напряжения RME и SystemeRS.

Будем рады видеть Вас на нашем стенде С25 в павильоне 55 Всероссийского выставочного центра с 5 по 8 сентября!