Вебинар: Выбор преобразователя частоты в зависимости от типа применения

11 ноября 2026, с 11:00 до 12:30

Приглашаем вас на онлайн-встречу с техническим экспертом по электроприводу, где поговорим об особенностях проектирования с применением ПЧ.

Дата и время: 11 ноября (среда) в 11.00 (Мск)

Рассмотрим следующие вопросы:

типы нагрузок на электропривод;

как правильно подобрать ПЧ из "миллиона" вариантов;

входные, выходные фильтры и DC-реактор, для чего нужны;

как правильно выбрать аппарат для защиты ПЧ;

максимальная длина линии, обычный или экранированный кабель до эл.приемника;

Спикер: эксперт отдела АСУ ТП и электропривода, Сергей Довгиленко.

Регистрация по ссылке.

Нажмите "Авторизоваться" и далее "Записаться", чтобы получить ссылку для подключения (без ВПН).