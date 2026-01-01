Вебинар: Выбор преобразователя частоты в зависимости от типа применения

Приглашаем вас на онлайн-встречу с техническим экспертом по электроприводу, где поговорим об особенностях проектирования с применением ПЧ.
Дата и время: 11 ноября (среда) в 11.00 (Мск)
Рассмотрим следующие вопросы:
- типы нагрузок на электропривод;
- как правильно подобрать ПЧ из "миллиона" вариантов;
- входные, выходные фильтры и DC-реактор, для чего нужны;
- как правильно выбрать аппарат для защиты ПЧ;
- максимальная длина линии, обычный или экранированный кабель до эл.приемника;
Спикер: эксперт отдела АСУ ТП и электропривода, Сергей Довгиленко.
Регистрация по ссылке.
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