Вопрос:
При попытке загрузки проекта в блок БМРЗ-60-VIP возникает ошибка "Запись файла ПМК в блок возможна лишь через интерфейс USB". Как решить данную проблему?
Решение:
Для решения проблемы следует выполнить следующие действия:
1. Убелиться, что используется актуальная версия ПО "Конфигуратор МТ": https://www.mtrele.ru/shop/programmnoe-obespechenie/konfigurator-mt.html
2. Настроить подключение к блоку через USB-интерфейс;
3. Исправить ошибку подключения и обновление драйвера согласно инструкции в приложении (для БМРЗ-60-VIP использовать драйвер из папки "bmrz150");
4. При отсутствии положительного результата переустановить Конфигуратор МТ;
5. При отсутствии положительного результата почистить память блока программой floader (по умолчанию находится в папке, где установлен Конфигуратор МТ), после чего записать файл ПМК в блок.
Ошибка при записи проекта в блок БМРЗ-60-VIP
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