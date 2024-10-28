ИБП Smart-Save для защиты питания серверного оборудования

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Линейка Smart-Save — высокоэффективная защита питания для серверного оборудования при нестабильной работе электросети.

Подключаемое оборудование: сервера, системы хранения данных, коммутаторы, маршрутизаторы и др.

ИБП Smart-Save — решения для различных условий электроснабжения

Серия Smart-Save SMT

Защитит от всплесков напряжения сравнительно несложную конфигурацию. Отлично подойдет для малых и средних предприятий, которым подходит ненулевое время переключения (4-10 мс).

Серия Smart-Save Online SRV

Это высокоэффективная защита питания для серверного оборудования, обеспечивающая оптимальное питание даже при скачках и колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы.

Серия Smart-Save Online SRT

Для качественной защиты питания серверных залов, в особенности с дефицитом пространства, а также для телеком-сегмента. Идеально подходит для самых сложных условий электроснабжения.

Основные технические характеристики

Серия Smart-Save SMT
  • Диапазон мощности: 750 - 3000 ВА
  • Топология: линейно-интерактивный (LI AS)
  • Форм-фактор: стоечный
  • Диапазон входного напряжения: 170 - 280 В
  • Выходное подключение: IEC 60320 C13 
Серия Smart-Save Online SRV
  • Диапазон мощности: 3000 - 10 000 ВА
  • Топология: онлайн
  • Форм-фактор: стоечный \ напольный
  • Диапазон входного напряжения: 180 - 280 В (100% нагрузка)
  • Выходное подключение: IEC 60320 C13 \ C19
Серия Smart-Save Online SRT
  • Диапазон мощности: 3000 - 10 000 ВА
  • Топология: онлайн
  • Форм-фактор: стоечный \ напольный
  • Диапазон входного напряжения: 160 - 300 В (100% нагрузка)
  • Выходное подключение: IEC 60320 C13 \ C19
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Почему Systeme Electric?

«Систэм Электрик» – российская компания, разработчик и производитель передовых решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инженерной инфраструктуры ЦОД и программного обеспечения. 

Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в России и Беларуси. Команда «Систэм Электрик» обладает многолетним опытом работы под брендом APC by Schneider Electric. 

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