ИБП Smart-Save для защиты питания серверного оборудования

Почему Systeme Electric?

«Систэм Электрик» – российская компания, разработчик и производитель передовых решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инженерной инфраструктуры ЦОД и программного обеспечения.

Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в России и Беларуси. Команда «Систэм Электрик» обладает многолетним опытом работы под брендом APC by Schneider Electric.