ArtGallery как предмет искусства: презентация-перфоманс новой линейки электроустановочных изделий состоялась в музее «Эрарта»

Поиск источников вдохновения для дизайна сегодня и простая, и нелегкая задача одновременно. С одной стороны, социальные сети создали бесконечный поток контента, с другой – такие креативы не всегда являются качественными. Поэтому лучшим решением для поиска новых идей становятся признанные шедевры. Такие арт-объекты дарили людям подлинные эмоции на протяжении многих лет и часто продолжают удивлять вновь и вновь.

Как «Систэм Электрик» удалось помочь участникам остановиться в этом непрерывном потоке и вспомнить о настоящих произведениях искусства?

Начнем с того, что, создавая серию электроустановочных изделий ArtGallery специально для дизайнерских проектов, эксперты «Систэм Электрик» ориентировались на лучшие образцы классической и современной живописи.

Основным референсом для элегантного облика розеток и выключателей стал «Черный квадрат» Казимира Малевича, а в палитре коллекции легко прослеживаются отсылки к «Поцелую» Густава Климта, «Звёздной ночи» Винсента Ван Гога и «Демону сидящему» Михаила Врубеля.

Вот почему в качестве места для презентации линейки был выбран музей «Эрарта», который, по версии National Geographic, входит в топ-5 галерей Санкт-Петербурга, обязательных к посещению.

Ярким экспериментом стал выбор формата. Известно, что каждый из органов чувств начинает работать активнее, если перестать задействовать другие. «Систэм Электрик» позволила собравшимся на мероприятии дизайнерам, архитекторам, застройщикам и другим партнерам компании на время погрузиться в атмосферу ArtGallery – буквально «услышать, увидеть и почувствовать».

Конечно, иммерсивный опыт – это не все. Гости смогли узнать детальную информацию о продукте и ознакомиться с образцами серии на креативных стендах.

Особое внимание многочисленной аудитории вечера привлекла картина «Девушка с жемчужной сережкой», которая предстала в новом свете, поскольку две трети пикселей сложились из изысканной цветовой палитры выключателей серии ArtGallery. Инсталляция также продемонстрировала отсутствие привычных перегородок между клавишами.

Профессионалы отрасли ждали выход ArtGallery на рынок с нетерпением и на вечере в «Эрарте» ещё раз убедились, что не зря.

Источник

Конкурс «Систэм Электрик» для дизайнеров. Главный приз – поездка в ОАЭ.

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