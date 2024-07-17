Эксперты «Систэм Электрик» анонсировали новую серию электроустановочных изделий на форуме «Лучший промышленный дизайн России»

Эксперты «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, выступили на сессии «Промышленный дизайн: инструкция по применению» в рамках Форума «Лучший промышленный дизайн России: миф или реальность?».

В мероприятии также приняли участие директор лаборатории дизайна «Сбера» Владимир Пирожков, руководитель магистерской программы «Промдизайн и инжиниринг» НИТУ МИСИС Елена Пантелеева, руководитель отдела по делам государственной важности «Студии Артемия Лебедева» Екатерина Арсеньева и промышленный дизайнер «Лассард» Дмитрий Погорелов.

В прошлом году в финале премии «Лучший промышленный дизайн России» была отмечена ArtGallery, первая дизайнерская серия электроустановочных изделий, созданная «Систэм Электрик». Подробностями процесса создания этой линейки поделились директор по маркетингу Управления по рынку «Электроустановочные изделия» Нина Кузнецова и промышленный дизайнер Михаил Чистяков.

Вдохновением для концепции ArtGallery стала картина Казимира Малевича «Черный квадрат». Непрямые углы – деталь, которая стала основной идеей и новым прочтением формы квадрата. Помимо современного минималистичного дизайна, серию отличают трендовые цвета, тонкая рамка и отсутствие перегородок в многопостовых рамках.

Палитра ArtGallery состоит из 12 оттенков, среди которых – классический белый глянцевый вариант из антибактериального пластика, и матовые цвета, например, «карбон» с покрытием Soft Touch, а также насыщенный «аквамарин», уютный «песочный» и роскошный «золотой».

«Систэм Электрик» постоянно развивает дизайн всего ассортимента электроустановочных изделий. При этом продолжается и разработка новых серий. Одной из таких дизайнерских линеек станет Basilica.

Нина Кузнецова:

От идеи до запуска одного продукта зачастую проходит 2-5 лет, потому что изучаются и внедряются новые материалы, технологии производства. Мы в своей работе стараемся охватить как можно больше запросов потребителей, создать для них желанный продукт, приносящий пользу и удовольствие. Новая серия электроустановочных изделий Basilica разработана в России с учетом требований отечественного рынка и лучших мировых практик. А в ее дизайне мы руководствовались главными принципами римской архитектуры: прочность, польза и красота. Изделия выполнены из керамики, оснащены надёжным механизмом и за счёт необычного ретро-дизайна будут востребованы в различных интерьерах, например, кофейнях в стиле лофт, помещениях в стиле прованс, в современных загородных домах, где невозможна внутренняя прокладка кабеля

Михаил Чистяков:

Существуют определенные глобальные тренды, касающиеся формы и материалов продукта. Современные предметы – это сложная комбинация акцентов, эмоциональности, тактильности. Но для промышленного дизайнера принципиально важно учитывать эти тенденции, сохранив правильный баланс между запросом, технологией и эстетикой. В этом очень помогает эмпатия к аудитории, «насмотренность», опыт

Форум состоялся в рамках премии «Лучший промышленный дизайн России», которая была учреждена в 2023 Правительством Москвы при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства культуры Российской Федерации.