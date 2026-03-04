Электромонтажные материалы: какие есть и какие нужны для электромонтажных работ

Опубликовано: 04.03.2026
Артем Анохин

менеджер по продвижению продуктового предложения

 

Правильный монтаж проводки в доме или квартире не обходится без электромонтажных материалов. С их помощью результат работы становится более аккуратным, а соединения — надежными и безопасными. В этой статье мы рассмотрим, что потребуется для организации домашней электросети.

Кабель

Для организации домашней электросети чаще всего используется кабель ВВГ. Наиболее распространены две его модификации — ВВГнг с негорючей оплеткой и ВВГнг-LS, который не поддерживает горение и не провоцирует появление дыма. Более дорогостоящий вариант — кабель NYM с отдельной изоляцией каждой жилы. 

Материалы для соединения проводов

Самые простые изделия для соединения жил кабеля — это клеммы и гильзы. Первые фиксируют кабель с помощью ножевого механизма, пружины или винта. Гильзы чуть сложнее в работе: им требуется опрессовка с помощью специальных ручных или гидравлических пресс-клещей.

Многие электрики не используют такие электромонтажные изделия и по старинке скручивают жилы, а затем запаивают их — этот способ считается самым надежным и соответствует требованиям ПУЭ1. Для пайки медных жил используется канифоль, для упрочнения скрутки — оловянный припой. Готовое соединение закрывается термоусадкой.

Для разборных соединений (винтовых и самозатяжных) требуется обслуживание (протяжка) и свободный доступ. Неразборные соединения не требуют доступа и выполняются сваркой, пайкой или опрессовкой (ГОСТ 10434-822 п. 2.1.52).

Важно: использовать скрутку без пайки запрещено. Такое соединение может быстро раскрутиться, а также не соответствует нормам эксплуатации электропроводки.

Компоненты для прокладки кабеля

Среди таких электромонтажных материалов наиболее распространены два типа:

1. Гофры и трубы 

Используются для прокладки кабеля под полом или потолком, а также в хозяйственных или производственных помещениях, не имеющих требований к эстетичности. В современных интерьерах (лофт, модерн) применяются для создания атмосферного пространства.

2. Кабель-каналы 

Декоративная замена гофр, которая используется в жилых, общественных и административных помещениях. Главная задача кабель-каналов – сохранить привлекательный внешний вид пространства при открытой прокладке кабеля.

Большинство кабель-каналов изготовлены из обычного или самозатухающего ПВХ и, благодаря разборной конструкции, обеспечивают свободный доступ к проводам. Кабель-каналы могут быть выполнены из металла или пластика, а их главным преимуществом является надежная защита от пыли и влаги.

Арочные кабель-каналы MultiSet компании Systeme Electric

Крепления для кабеля

Вспомогательные электромонтажные материалы, с помощью которых провода (в том числе в гофрах, трубах и кабель-каналах) можно закрепить на любой поверхности:

1. Дюбель-хомуты

Предназначены для фиксации одиночной линии в штробах до этапа шпатлевки или для прокладки открытой проводки на бетонной поверхности. Такие изделия в зависимости от формы подходят для плоского или круглого кабеля.

2. Кабельные стяжки

Кабельные стяжки связывают и разделяют пучки проводов или применяются для монтажа кабеля на поверхности.

Стяжки кабельные MultiSet компании Systeme Electric

3. Монтажная площадка

Пластиковое изделие квадратной или прямоугольной формы, устанавливаемое на стену с помощью самореза или дюбель-гвоздя. Работает в паре с ПВХ-стяжкой и позволяет закрепить сразу несколько проводов.

4. Дюбель для бандажа

Забивается в стену и используется по аналогии с монтажной площадкой.

5. Дюбель-стяжка (хомут с дюбелем)

Фиксируется в стене и применяется как стяжка.

6. Скобы

Пластиковые скобы используются для фиксации слаботочных линий, а металлические — для кабелей, проложенных в рукаве.

7. Клипсы 

Отлично подходят для прокладки проводки в гофрах. Клипсы можно собирать в единый блок, что особенно удобно при монтаже сразу нескольких параллельных линий.

При выборе электромонтажных материалов следует ориентироваться на способ прокладываемой проводки, тип и количество проводов. Из всех указанных выше крепежей для работы достаточно выбрать 2–3 наиболее подходящих позиции. 

Коммутационно-защитная аппаратура

Устройства, обеспечивающие безопасность эксплуатации электрической сети. К этой категории относятся:

1. Автоматические выключатели

Защищают от коротких замыканий и перегрузки линии.

2. Устройства защитного отключения (УЗО)

Срабатывают при обнаружении тока утечки — тока, который может вызвать возгорание проводки или «ударить» человека при прикосновении к поврежденному электроприбору.  

3. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)

Совмещают функции автоматических выключателей и УЗО.

Все оборудование имеет модульное исполнение и монтируется на DIN-рейку в распределительном щите. Дополнительно можно установить реле напряжения, модульные контакторы и другие устройства. Полный ассортимент модульной коммутационно-защитной аппаратуры можно изучить на примере продукции City9 Set от Systeme Electric.

Модульное оборудование City9 Set

Розетки и выключатели

Здесь важно учесть тип проводки: для открытой проводки выбираются накладные устройства, а для скрытой — встроенные. Для последних потребуются монтажные коробки, которые устанавливаются в отверстие в стене и фиксируют механизм электроустановочного прибора. 

Розетка скрытого монтажа (слева), выключатель открытого монтажа (справа) серии AtlasDesign 

Ознакомиться с принципом выбора розеток можно здесь, а выключателей — в этой статье.

 

