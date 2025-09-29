Как подобрать аналог автоматам ABB и Schneider

Иван Бараев менеджер по продукту "Модульное оборудование"

ABB (Asea Brown Boveri) и Schneider Electric (SE) — признанные лидеры российского рынка, покинувшие его в 2022 году. Они официально прекратили поставку своей продукции на территорию РФ, поэтому сейчас есть риск приобрести подделку. Это связано с ограниченным импортом от ABB и SE и высокой стоимостью их товаров. Именно поэтому клиенты ищут качественный аналог, который легко найти на рынке.

На что обратить внимание при выборе аналога

Количество полюсов. У модульной автоматики может быть от 1 до 4 полюсов. 1P и 2P модели используются в однофазной сети 220/230 В и подразумевают подключение одного фазного проводника или фазы+нейтрали. В трехфазных электрических сетях 380/400 В устанавливаются 3P или 4P устройства: они рассчитаны на присоединение трех фаз или трех фаз и нейтрали.

Номинальный ток. Это тот ток, при котором устройство работает в штатном режиме. Номинальный ток должен быть выше суммарного тока нагрузки с учетом запаса в 20–30%: он необходим для защиты от ложного срабатывания аппаратуры. Для высокомощных нагрузок или устройств с низким коэффициентом мощности следует проводить точный расчет (пример — здесь).

Характеристика срабатывания. Другое название — времятоковая характеристика (ВТХ). Она определяет наименьший уровень тока, при котором устройство сработает без выдержки по времени.

Типы оборудования по ВТХ:

Тип B. Эти аппараты срабатывают при токе, превышающем номинал в 3–5 раз. Этот вариант подходит для бытовой и офисной техники без электродвигателей или техники, не имеющей высоких пусковых токов. Тип C. Разрывают цепь при токе выше номинального в 5–10 раз. Наиболее распространенный вариант для жилищного и коммерческого использования. Оборудование типа C имеет универсальный порог срабатывания: не реагирует на высокие пусковые токи потребителей и быстро отключает напряжение в сети при перегрузках или аварийных состояниях. Тип D. Рассчитаны на превышение номинала в 10–20 раз. Такой тип устройств используется только на крупных промышленных и производственных объектах с потребителями, имеющими высокие пусковые токи.

Отключающая способность. Этот параметр отображает максимальный ток короткого замыкания (КЗ), который устройство сможет отключить без потери функциональности. То есть это тот ток, который не оплавит контакты прибора. Чем выше этот показатель, тем лучше. На рынке наиболее распространены модели с отключающей способностью 4,5–6 кА, но можно встретить и модели с током КЗ до 10 кА для промышленного применения.

Рабочее напряжение и частота. Определяются параметрами питающей сети. Частота всегда равна 50 Гц, а напряжение может быть 220/230 или 380/400 В.

Сертификаты и стандарты. Качественная продукция в обязательном порядке проходит сертификацию. Кроме того, она должна соответствовать регламенту EAC и ГОСТам, определяющим условия ее эксплуатации.

Аналоги от Systeme Electric и Dekraft

В 2022 году на базе российских активов Schneider Electric была организована компания Systeme Electric — это правопреемник знаменитого бренда, который до сих пор является единственным официальным сервисом и несет все его обязательства.

Systeme Electric предлагает аналоги продукции Schneider Electric, имеющие схожие технические характеристики. Здесь полностью сохранена оригинальная технология производства за счет выпуска оборудования на том же предприятии в Китае. Например, знаменитая серия Easy9 была заменена линейкой City9 Set, а на основе Acti9 от Schneider Electric и S200 от ABB была разработана серия Systeme9 — она объединила все лучшие технологии и конструктивные особенности. Это флагманская серия модульного оборудования, предназначенная для широкого спектра эксплуатации — в жилищном, коммерческом и гражданском строительстве, а также для промышленных объектов.

Автоматический выключатель 4.5kA City9 Set / Автоматический выключатель 6kA Systeme9

Бренд Dekraft появился на рынке еще в 2008 году и позднее была выкуплена Schneider Electric. После ухода Schneider Electric из РФ бренд был передан Systeme Electric. Это позволило избежать пауз в поставке оборудования на российский рынок в 2022 году. Линейка оборудования Dekraft отличается своим большим ассортиментом, например, здесь есть автоматические выключатели ВА-105 без теплового расцепителя, разработанные для систем пожаротушения.

Автоматические выключатели ВА-105 10кА

Систэм Электрик продолжает развивать и модернизировать линейки оборудования, делая упор на технологичность, долговечность, удобство и безопасность эксплуатации каждого прибора.

Как подобрать точный аналог устройства?

Если вы раньше пользовались оборудованием ABB или Schneider Electric, вам будет легко найти аналог от Systeme Electric — артикулы остались такими же. Это значит, что искать замену теперь просто: не нужно сравнивать технические характеристики, достаточно ввести привычный код артикула, и вы сразу получите нужную модель без сложных сравнений.

Можно воспользоваться инструментом подбора аналогов от Dekraft. Здесь можно ввести интересующий артикул или выбрать требуемые технические характеристики, и сайт предоставит вам подходящую модель.

Для получения еще более подробной информации по выбору аналогов обратитесь к экспертам компании Systeme Electric. Они готовы ответить на все ваши вопросы и подобрать аппаратуру, точно соответствующую вашему запросу. Связаться с нашими инженерами можно по электронной почте support@systeme.ru.