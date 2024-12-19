Как правильно выбрать изоленту и какой она бывает

Артем Анохин специалист по продвижению продуктового предложения

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Практически каждый электрик имеет в своем арсенале изоленту — это незаменимый инструмент для работы с кабелем. Она изолирует соединение, защищает его от влаги, повреждений и короткого замыкания, а также предупреждает контакт человека с токоведущими жилами провода.

В сегодняшнем материале мы разберем, какой бывает изоляционная лента и какую из них рекомендуют наши эксперты.

Типы изолент

Чаще всего применяются изоленты из следующих материалов:

ПВХ (поливинилхлорид). Самый распространенный тип изоленты. Он считается универсальным и подходит для большинства работ за счет своих эксплуатационных свойств — механической прочности, стойкости к влаге и отличной электроизоляции. ПВХ-изолента отличается разнообразием расцветок, что особенно удобно для маркировки проводов.

Требования к изделию указаны в ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия»1.

Слюда. Благодаря способности выдерживать высокие температуры слюдяные изоленты предназначены для обмотки соединений высоковольтных проводов. Они выполнены из слюдяной бумаги, армированной стеклотканью, и выпускаются разной толщины и ширины. Такая изоляционная лента практически не используется для проводки в помещениях за счет высокой стоимости, но необходима для защиты соединений уличных кабелей.

На хлопчатобумажной основе (ХБ). Устаревший аналог ПВХ-изоленты. Имеет хлопчатобумажную прорезиненную основу и используется для кабеля напряжением до 1000 Вт. ХБ-изолента имеет небольшой диапазон рабочих температур (от -30°C до +30°C), но не склонна к возгоранию и при обугливании (коксовании) сохраняет изоляционные свойства. Ее недостатком считается высокая вероятность расслоения основы за счет расхождения нитей, что значительно сокращает срок службы электрического соединения.

Почему специалисты рекомендуют ПВХ-изоленту

Этот тип изоленты заслужил высокую популярность за счет отличного соотношения цены и качества.

Другие преимущества:

отличная адгезия с любыми гладкими поверхностями;

способность выдерживать высокое напряжение — до 5000 В;

отсутствие токсичных испарений в ходе эксплуатации и при нагреве;

гибкость и эластичность для работы с поверхностями любых геометрических форм;

стойкость к растяжению до 150%;

пожаробезопасность и самозатухание при воспламенении;

стойкость к влаге, коррозии и механическим повреждениям.

Именно этими качествами обладает изолента линейки MultiSet. Благодаря высокой эластичности она имеет относительное удлинение до 220% и после растяжения возвращается к исходным размерам. Изолента MultiSet сохраняет липкость при широком диапазоне температур — от -30°C до +70°C, за счет чего не сползает при высокой температуре и длительное время сохраняет первоначальное местоположение. Качественный клеевой слой и оптимальная толщина в 13 мм позволяет надежно фиксировать ее на поверхности и обеспечивать достаточную прочность и надежность изоляции.

Расцветка изоленты для маркировки проводов

Каждый кабель в электрике имеет свой цвет:

фазный — коричневый, черный, красный и другие цвета;

ноль — синий, голубой;

заземление — желто-зеленый.

Профессиональные электрики обычно приобретают цвета одной серии. Для этой цели отлично подходит ПВХ-изолента линейки MultiSet от производителя Systeme Electric — она имеет 8 расцветок (от черного до желто-зеленого), позволяющих правильно организовать и упорядочить электросистему.

Область применения изоляционной ленты

Ее применение актуально не только для изоляции кабеля в ходе прокладки проводки в доме. Она нашла применение и для других целей:

автомобильный сервис — ремонт электропроводки машин;

прокладка труб — повышение степени герметичности соединений трубопровода и защита от плесени и грибка;

ремонт лодок и надувных изделий — использование в качестве временной заплатки для защиты от сдувания.

Как правильно использовать изоленту

Долговечность изолирующей ленты во многом зависит от способа ее наклеивания. Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

при использовании изоленты на деревянной или другой шероховатой поверхности провести обработку грунтовкой;

не наклеивать на изделия из силикона или материала, содержащего фтор, так как адгезия будет недостаточной;

наматывать ленту в 2-3 слоя для наилучшего уровня электрической изоляции;

предварительно удалять пыль, загрязнения и следы других веществ с поверхности для повышения адгезии;

сразу после приклеивания надавливать на ленту для получения прочного соединения.

Для обмотки проводов потребуется изоляционная лента от 11 мм шириной, а для труб — 15-19 мм. Для ежедневной работы с соединениями следует приобретать моток длиной около 20 м.

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