Как правильно выбрать розетку в детскую комнату

Артем Анохин специалист по продвижению продуктового предложения

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Безопасность детской комнаты во многом зависит от выбора электроустановочных изделий. Некоторые модели защищают от удара электрическим током даже в случае неосторожного обращения с устройством. Особенное внимание следует уделить характеристикам розеток и выключателей — именно они часто оказываются в зоне досягаемости детей, поэтому должны обладать повышенной степенью безопасности.

Выбор розетки для детской ⎯ какие функции важны

Модели с защитой от детей присутствуют практически у каждого производителя. Компания Systeme Electric предлагает несколько типов розеток для детских комнат с номинальным током 10/16 А, которые имеют специальную безопасную конструкцию.

С заземлением. Наличие заземления — гарантия безопасного использования розеток даже при нарушении целостности проводки или изоляции электроприборов. Это защитит ребенка от опасного удара током при прикосновении к металлическим элементам. Заземление присутствует в большинстве современных моделей розеток.

Со шторками. Здесь отверстия, в которые вставляется вилка электроприбора, закрыты специальными шторками. Это позволяет защищать токоведущие части от проникновения пыли и влаги, а также предупреждает попадание внутрь посторонних предметов. То есть если ребенок попытается засунуть в такое отверстие спицу или стержень ручки, то у него этого не выйдет. Шторки розетки открываются только при одновременном нажатии на них: их можно отодвинуть только штифтами вилки.

С защитной крышкой. Защищены от случайного попадания предметов и брызг жидкости со специальной крышкой, которая закрывает функциональную часть прибора. Среди продукции Systeme Electric это розетки серии AtlasDesign и ArtGallery ,которые, кроме того, оснащены и защитными шторками. Дополнительный плюс таких моделей — привлекательный внешний вид за счет скрытого механизма и широкое разнообразие расцветок.

Совет эксперта: оптимальный выбор для детской комнаты — розетка с полным комплектом защитных функций: заземлением, шторками и защитной крышкой. Это позволяет обеспечить максимальную безопасность эксплуатации прибора и минимизировать риск удара тока даже при намеренном вмешательстве ребенка в электрическую сеть.

AtlasDesign розетка с заземл. со шторками с крышкой

В ассортименте компании Systeme Electric присутствует специальная модель, которая идеальна для использования в детской — это розетка AtlasDesign Art. Она позволяет создать уникальный дизайн: под прозрачной накладкой рамкой можно разместить рисунок, фотографию или кусочек обоев, чтобы скрыть устройство на стене, если в этом есть необходимость.

AtlasDesign Art

Эффективно ли использовать заглушки для розетки

Заглушки — достаточно надежное решение, которое препятствует доступу детей к токоведущим контактам. Их сложно вынуть, поэтому ребенок часто не проявляет к ним интерес. Главная причина неудобства их использования — необходимость постоянной установки в прежнее положение. Жильцы часто забывают вернуть заглушку на место, что оставляет розетку без защиты.

Именно поэтому наши эксперты рекомендуют подобрать устройства с защитными крышками и шторками. Они автоматически возвращаются в закрытое положение, обеспечивая надежную защиту от электрического тока в детской комнате.

Где лучше всего установить розетку

В первую очередь необходимо определить функциональные зоны помещения. Розетки следует устанавливать рядом с компьютерами, настольными лампами, телевизорами и другой домашней техникой. А чтобы ребенку было легче извлечь вилку в нужный момент, можно использовать модель с выталкивателем из серии AtlasDesign. За счет специального поворотного механизма (рычага) вилку можно извлечь без особого усилия, что особенно удобно при частом подключении к розетке массивных вилок от бытовых приборов.

Другой немаловажный критерий — выбор высоты размещения устройства. В соответствии с п. 6.6.30 Правил устройства электроустановок (ПУЭ, редакция 7), в школах и детских учреждениях розетки следует устанавливать на высоте 1,8 метра от пола — примерно на одном уровне с выключателями. Это значительно уменьшает вероятность того, что ребенок получит доступ к электрическому току. Для жилых зданий такого требования нет, поэтому в труднодоступных зонах комнаты и в спальнях подростков устройства можно устанавливать на любой удобной высоте.

Сколько нужно розеток в детской

Количество электроприборов зависит от числа техники, установленной в комнате. В большинстве случаев достаточно установить розетку в прикроватной области для подключения бра и других местных источников света, а также вблизи рабочего стола. Для удобства использования можно выбрать двойные розетки с необходимой степенью защиты, как, например, модели AtlasDesign и Glossa. Выключатель можно установить всего один — на входе в комнату.

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