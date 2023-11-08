ATLASDESIGN ART РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
ATLASDESIGN ART РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: ATN200145
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Art (цвет белый) розетки одинарной с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения и создать свой собственный дизайн путем помещения под прозрачную накладку рисунка, фотографии, обоев, ткани и т.д. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Комплектация изделия механизм
Минимальная партия для продажи 1
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 1
Количество кабелей 3
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583347
|7.1
|7.1
|4.01
|см.
|77
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489583344
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|868
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|43606489583345
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.5
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|140.39
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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