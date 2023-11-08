ATLASDESIGN ART РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Art (цвет белый) розетки одинарной с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения и создать свой собственный дизайн путем помещения под прозрачную накладку рисунка, фотографии, обоев, ткани и т.д. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.