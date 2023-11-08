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ATN200101
ATLASDESIGN ART 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
ATN200101

ATLASDESIGN ART 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ

Референс: ATN200101
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Art (цвет белый) одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения и создать свой собственный дизайн путем помещения под прозрачную накладку рисунка, фотографии, обоев, ткани и т.д.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Количество мест 1-постовая
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта рамка
Режим фиксации безвинтовой
Дополнительные характеристики
Стандарты EN 60669-1
Вес нетто 0.014 кг
Материал термопласт: крышка
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
BB1
220шт.1360648958331323.219.58.9 см. 387г.
CAR
3120шт.4360648958331440.424.228.8 см. 2.62кг.
P12
43600шт.12080110 см. 51.51кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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