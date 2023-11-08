ATLASDESIGN ART 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Art (цвет белый) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения и создать свой собственный дизайн путем помещения под прозрачную накладку рисунка, фотографии, обоев, ткани и т.д. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.