Как выбрать модульный контактор

Иван Бараев менеджер по продукту "Модульное оборудование"

В этой статье:

Модульные контакторы — устройства, предназначенные для управления различными нагрузками. Включение нагрузок происходит при подаче напряжения на катушку контактора (например, с помощью мастер-выключателя). Рассмотрим, как правильно выбрать контактор для автоматизации сети.

Принцип работы модульных контакторов

Модульный контактор устанавливается на DIN-рейку в электрическом щитке. Он состоит из катушки, на которую подается управляющее напряжение, и группы подвижных и неподвижных контактов. При подаче напряжения на катушке возникает магнитное поле, притягивающее подвижные контакты к неподвижным и замыкая цепь для подачи питания. Когда напряжение пропадает, контакты возвращаются в исходное состояние благодаря возвратной пружине. При токе короткого замыкания питание отключит автоматический выключатель, поэтому в модульных контакторах Systeme Electric нет дугогасительной камеры, используемой для гашения электрической дуги при размыкании токоведущих частей.

Следует уточнить, что модульный контактор может иметь нормально открытые (НО) и нормально закрытые (НЗ) контакты. В первом случае при отсутствии напряжения на управляющей катушке контакты разомкнуты, а при подаче тока они замыкаются. В устройствах типа НЗ все происходит наоборот. Есть модели сразу с двумя типами контактов — НЗ и НО. Их применение актуально, например, для системы автоматического ввода резерва (АВР).

Сфера применения модульных контакторов

Варианты использования устройств:

для обогревательного и насосного электрооборудования;

в вентиляционных системах;

для управления освещением;

в цепи мастер-выключателя;

в системе умного дома;

для организации системы АВР.

Модульные контакторы применяют в больших частных домах и коттеджах, а также в административных зданиях, сетевых магазинах и гостиницах. С их помощью можно управлять режимом работы электрооборудования, использовать несколько сценариев освещения и создавать автоматические программы. Они нередко работают в паре с датчиками движения, уровня или освещенности.

Контакторы могут быть основой системы автоматического ввода резерва в сетях напряжением до 1000 В. Это позволяет организовать систему АВР в частных домах и на некоторых коммерческих объектах для автоматического перевода на питание от генераторов в случае отключения электроэнергии в питающей сети.

Технические характеристики как критерии выбора модульных контакторов

Номинальный ток. Стандартные значения — 16/20/25/40/63 А. Номинальный ток должен превышать максимальный ток суммарной нагрузки. При расчете следует учитывать высокие пусковые токи отдельных типов оборудования, например, оснащенных электродвигателями. Нужно также предусмотреть запас нагрузки, т.е. при приближении тока нагрузки к номиналу контактора необходимо выбрать модель с более высокими характеристиками.

Номинальное напряжение катушки. Прибор следует подбирать в соответствии с параметрами управляющей сети. Оно может быть как 220В, так и 12 или 24В.

Количество полюсов. Здесь выбор основывается на типе нагрузки, которой управляет контактор. Для однофазной линии подойдут приборы с 2 полюсами, для трехфазной — с 4.

Категории применения по переменному току. Типы модульных контакторов и их назначение в соответствии с ГОСТ IEC 61095-2015:

АС-7а — активная или слабоиндуктивная нагрузка (например, нагревательные приборы);

— активная или слабоиндуктивная нагрузка (например, нагревательные приборы); АС-7b — бытовые двигатели переменного тока.

При этом для одного модульного контактора могут быть обозначены номинальные токи по обеим категориям (например, 16 А для АС-7а и 6А для АС-7b).

Электрическая и механическая износостойкость. Износостойкость показывает ресурс (количество циклов включения/отключения), на который рассчитан модульный контактор.

Способ управления. Большинство контакторов управляются только сигналом, который подается на катушку управления, и лишь небольшое количество моделей имеет дополнительно функцию ручного управления. Эта опция полезна, например, при выходе прибора из строя или для включения потребителей в обход автоматики. Такой возможностью оснащены модульные контакторы City9 Set от Systeme Electric.

Рабочий температурный диапазон. Этот параметр особенно важно учитывать для приборов, устанавливаемых плохо отапливаемых помещениях (например, в гаражах) или на улице.

Индикация состояния контактов. Отображает состояние цепи — замкнуто или разомкнуто.

Специалисты рекомендуют обращать внимание не только на технические характеристики, но и на исполнение конструкции контактора. Например, модели серии City9 Set имеют компактные размеры (от 1 модуля), безопасные клеммы с защитной шторкой, теплоотводящие каналы и двухпозиционную клипсу для фиксации на DIN-рейку. Все это облегчает монтаж устройства. Кроме того, контакторы City9 оснащены уникальной функцией управления с лицевой панели: это позволяет включить или отключить напряжение в цепи без использования внешнего управления.

City9 Set Контактор 2P 2НО 25A AC 230В-230В

Советы по выбору модульного контактора от профессионалов

Важные нюансы, которые нужно учесть перед установкой аппарата:

если контактор используется для пуска электродвигателей, то в цепь необходимо включить тепловое реле для защиты двигателя от перегрузки;

устройство не обладает защитными функциями, поэтому используется в комплекте с автоматическими выключателями, плавкими предохранителями и т.д.

От чего зависит срок службы модульного контактора

Долговечность прибора определяется соблюдением требований, указанных его производителем. Факторы, которые сокращают технический ресурс аппарата:

неправильный выбор по току;

эксплуатация в температурах, находящихся вне рабочего диапазона;

установка в сети с частотой коммутации на единицу времени выше допустимого количества;

подключение проводников с сечением, меньше установленного производителем.

Дорогие читатели, если вы хотите еще больше узнать о модульных контакторах и увидеть их работу – приглашаем в наш шоурум! Здесь вы можете изучить все наши новинки и ключевые продукты — электроустановочные изделия, теплый пол и модульное защитно-коммутационное электрооборудование. Адрес: Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 9.