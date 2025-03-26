Локализованное оборудование «Систэм Электрик» применяется на ключевом активе ПАО «Северсталь»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продолжает укреплять сотрудничество с ПАО «Северсталь». Ключевой актив компании – Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК), - оснащен оборудованием среднего и низкого напряжения от «Систэм Электрик».

Для организации резервного электроснабжения конвертерного цеха, где реализуется основной технологический этап в производстве стали, применяются 55 моторизованных моноблоков RME комплектно со шкафами сбора и передачи данных в систему диспетчеризации.

Работа по этому проекту стала возможной благодаря имеющемуся опыту поставок оборудования низкого напряжения и последующего аудита производственных процессов на заводе «СЭЗЭМ» (входит в Группу компаний «Систэм Электрик») экспертами «Северстали». Предложенное заказчику техническое решение было разработано индивидуально под требования проекта.

Производство RME осуществляется на заводе «CЭЗЭМ» в Ленинградской области – центре НИОКР и выпуска силового оборудования «Систэм Электрик». Уровень локализации компактных распределительных устройств превышает 90%. Производство RME осуществляется в кооперации с другими заводами полного цикла «Систэм Электрик». Так, на заводе «Потенциал» изготавливаются полимерные компоненты индикатора наличия напряжения Systeme VPIS. На НТЦ «Механотроника» осуществляется производство плат и финальная сборка этого изделия, а также производство устройств серии БМРЗ предназначенных для выполнения функций релейной защиты и автоматики различных присоединений.

КРУ RME представляет собой компактное распределительное устройство с опытом эксплуатации более 100 тыс. штук по всей России как на объектах сетевой городской инфраструктуры, так и на промышленных предприятиях.

Обе компании – и «Систэм Электрик» и «Северсталь», - придерживаются принципов ответственного ведения бизнеса, являясь партнерами в реализации Климатического Меморандума «Вместе к низкоуглеродному будущему». Совместными усилиями «Систэм Электрик» и «Северсталь» стремятся внедрять технологии, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду и данный проект стал заметным шагом в интеграции двух социально ответственных компаний.