Новинка от «Систэм Электрик» розеточные лючки MultiDesk – уже в продаже!

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о старте продаж новой продуктовой линейки – розеточных лючков MultiDesk.

Лючки MultiDesk предназначены для скрытого монтажа силовых и слаботочных розеток в бетонных полах и фальшполах, в стенах и столешницах. Такие решения для подключения к электропитанию, передачи данных и медиасигналов широко применяются в офисах открытой планировки, торговых центрах, жилых комплексах, а также на инфраструктурных объектах.

Розеточные лючки представлены в широком ассортименте типоразмеров: от компактных однопостовых моделей с розеткой 16 А/250 В и без нее до многопостовых на 4, 6, 8 и 12 постов. В качестве наполнения используются модульные розетки серии W45. Лючки комплектуются соответствующей монтажной коробкой, тип которой подбирается в зависимости от места установки – в бетонный пол или фальшпол.

Особое внимание уделено дизайну однопостовых лючков: они доступны в пяти фактурах (никель, серебро, медь, античная латунь, чёрный матовый), что позволяет интегрировать изделия в различные по стилю интерьеры.

Однопостовые модели обладают степенью пылевлагозащиты IP44, что позволяет безопасно использовать их в помещениях с регулярной влажной уборкой. Дополнительным преимуществом является возможность групповой установки без зазоров между соседними лючками.

Все изделия отличаются повышенной прочностью: однопостовые лючки имеют степень IK09, а многопостовые – IK10, что гарантирует их устойчивость к механическим воздействиям.