Новое сервисное решение «Систэм Электрик» на базе технологии дополненной реальности позволяет сократить затраты на 30%

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, запустила семейство цифровых сервисов для организации технического обслуживания и ремонта на предприятии любого масштаба. Семейство объединяет AR-сервис «Удаленный эксперт» на базе технологии дополненной реальности и платформу технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) Systeme Maintenance. Новые решения повышают прозрачность проведения ТОиР, помогая снизить операционные расходы в среднем на 30%.

AR-сервис «Удаленный эксперт» – это программный комплекс, который позволяет провести пусконаладочные, шеф-монтажные работы, диагностику и ремонт оборудования без очного присутствия специалиста. Работы проводятся с помощью очков дополненной реальности, которыми оснащается инженер заказчика или локальный партнер. Через изображение с AR-очков эксперты наблюдают за работами от первого лица. Также на экран очков выводится любая информация, подсказки и указания. Управление осуществляется без рук: голосом и положением головы.

К одним очкам возможно одновременное подключение до пяти экспертов из разных локаций. Видео сохраняется на сервере и может в дальнейшем использоваться для анализа или обучения сотрудников.

Цифровая платформа Systeme Maintenance представляет собой класс решений, позволяющий настроить процессы технического обслуживания и ремонтов или оцифровать их. Платформа помогает упорядочить процесс обслуживания оборудования на трех уровнях: руководитель имеет доступ к отчетам по итогам работ и состоянию оборудования, диагност получает данные о состоянии оборудования в режиме реального времени и может корректировать задачи обслуживающего персонала, а сервисный инженер осуществляет обслуживание оборудования при помощи мобильного приложения, которое позволяет упорядочить процесс и минимизировать риск ошибки.

У Systeme Maintenance модульная архитектура, поэтому возможно расширение функционала ПО без ущерба для уже существующего. Также нет ограничения по количеству пользователей.

Решения «Удаленный сервис» и Systeme Maintenance предлагаются в трех вариантах: подписка (SaaS), бессрочная лицензия (on-premise) и продажа в виде услуги. Цифровые сервисы не привязаны к типу оборудования и могут применяться как отдельный продукт или в составе комплексных предложений.